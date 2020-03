Großteil der Geschäfte in Deutschland wird geschlossen

A man carries shoppingbags outside a supermarket in Berlin, Germany, March 14, 2020. REUTERS/Annegret Hilse

Berlin (Reuters) - Bund und Länder verschärfen ihren Kurs zur Eindämmung des Coronavirus immer weiter: Die Mehrzahl der Geschäfte in Deutschland muss schließen, gaben Bund und Länder am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgaben.

Unter anderem sind Lebensmittelgeschäfte davon aber ausgenommen. Mit dem Schritt soll ein einheitliches Vorgehen zur weiteren Beschränkung sozialer Kontakte im öffentlichen Bereich angesichts der stark steigenden Zahl an Corona-Erkrankten in Deutschland erreicht werden.

Betroffen sind weite Teile des Einzelhandels. Untersagt werden aber auch Gottesdienste und Vereinstreffen. Sportstätten müssen ebenfalls schließen. In Regierungskreisen wird betont, dass dies kein “Shutdown” sein. Ausdrücklich ausgenommen werden neben Lebensmittelgeschäften auch Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Für diese Bereiche soll auch das Verkaufsverbot an Sonntagen bis auf weiteres ausgesetzt werden. Allerdings soll es deutliche Auflagen geben, damit es etwa nicht zu Warteschlangen kommt, in denen man sich ansteckt. “Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen”, heißt es in der Erklärung weiter.

Restaurants und Mensen dürfen frühestens um 06.00 Uhr öffnen und müssen spätestens um 18.00 Uhr schließen. Hotelübernachtungen sollen nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Zudem soll es strenge Besucherregeln etwa für Krankenhäuser und Pflegeheime geben, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen.