Rasante Virus-Ausbreitung in Deutschland - Ausgangssperre im Gespräch

- von Alexander Hübner und Markus Wacket und Holger Hansen

The famous boulevard "Unter den Linden" is seen empty during the spread of coronavirus disease (COVID-19) in Berlin, Germany, March 19, 2020. REUTERS/Annegret Hilse

Berlin/München (Reuters) - Angesichts drastisch steigender Infektionszahlen in der Coronavirus-Krise droht die Politik in Deutschland Ausgangssperren an und bringt noch stärkere Hilfen für die taumelnde Wirtschaft auf den Weg.

Die Zahl der Infizierten stieg innerhalb eines Tages mit 2800 neuen Fällen drastisch um über ein Drittel auf fast 11.000, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit Stand Mitternacht bekanntgab. Bayerns Regierungschef Markus Söder schloss eine flächendeckende Ausgangssperre nicht mehr aus, sollten sich die Menschen nicht an die geltenden Beschränkungen halten. Die Wirtschaftsforscher vom Ifo-Institut verzeichneten einen historisch einmaligen Einbruch bei den Erwartungen der Industrie. Der Bund plant Regierungskreisen zufolge ein Hilfspaket von über 40 Milliarden Euro für die fünf Millionen Solo-Selbständigen sowie Kleinstunternehmen per Direktzahlungen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte bereits vor exponentiell steigenden Fallzahlen bei der Seuche gewarnt, die in Deutschland bislang vergleichsweise milde verlaufen ist. Laut RKI sind bislang 20 Tote registriert. Am stärksten trifft in Europa das Virus Italien, wo bereits 3000 Menschen gestorben sind und das Militär mittlerweile beim Abtransport von Leichen hilft. In Deutschland soll die Bundeswehr notfalls beim Warentransport helfen, in Großbritannien wurden Reservisten in Bereitschaft versetzt. In China, der Ausgangspunkt der Pandemie, werden dagegen Zeichen gesehen, dass die drastische Einschränkungen Wirkung gezeigt hätten und der Höhepunkt überschritten sei. Das RKI hatte dagegen gewarnt, wenn Schul- und Geschäftsschließungen und Reise-Beschränkungen in Deutschland nicht wirkten, könne es bis Juni 10 Millionen Infizierte geben. Dies würde das Gesundheitssystem nicht bewältigen können.

Bayerns Ministerpräsident Söder sagte im Landtag, wenn nötig, werde man handeln. “Es gibt viele, die sich nicht an die Empfehlungen halten”, sagte der CSU-Politiker. “Wir können da nicht endlos zuschauen.” Bayern hatte bereits am Mittwoch eine erste Ausgangssperre für die Kleinstadt Mitterteich verhängt, was aufgrund des ausgerufenen Katastrophenfalls in Bayern möglich ist.

BAYERN ERWÄGT EINSTIEG BEI MITTELSTÄNDLERN

Der Landtag in München war zusammengetreten, um ein zehn Milliarden Euro schweres Hilfspaket für Unternehmen in Bayern zu beschließen. Alle bereits beschlossenen Instrumente reichten wohl aber nicht aus: “Ich glaube, dass wir noch ein nationales Konjunkturpaket brauchen.” Das Paket solle 100 oder besser 150 Milliarden Euro umfassen. “Überleben ist alles für die Wirtschaft”, sagte der Ministerpräsident. Der Staat sei auch bereit, zur Überbrückung der Krise direkt bei Mittelständlern einzusteigen.

Auch die Bundesregierung will ohne Rücksicht auf Schuldengrenzen mit weiteren Milliarden-Zahlungen sichern, dass Selbständige und Klein-Unternehmen Mieten und Rechnungen zahlen können. Das Paket solle mindestens 40 Milliarden Euro umfassen, sagten Regierungsvertreter. Die Grundzüge sollen noch am Donnerstag verabschiedet werden, der formelle Beschluss dann am Montag folgen.

IFO-INSTITUT HÄLT REZESSION WIE IN FINANZKRISE FÜR MÖGLICH

Die Stimmung der vom IFO-Institut monatlich befragten Manager sank dramatisch auf den tiefsten Stand seit 2009, also zur Zeit der Finanzkrise. “Die deutsche Wirtschaft stürzt in die Rezession”, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest unter Verweis auf vorläufige Daten. Im Verarbeitenden Gewerbe fiel der Geschäftsklimaindex auf den niedrigsten Stand seit August 2009. “Einen stärkeren Rückgang gab es im vereinigten Deutschland noch nie”, betonte Fuest. Der Rückgang der Erwartungen sei mit Blick auf 70 Jahre Umfragen in der Industrie historisch einmalig. Das Institut hält ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um bis zu sechs Prozent in diesem Jahr für möglich. Das Institut für Wirtschaftsforschung (IfW) will sogar neun Prozent nicht ausschließen.

Notenbanken aus aller Welt greifen der Wirtschaft in der Viruskrise derzeit unter die Arme. So legt die Europäische Zentralbank (EZB) ein Notfallprogramm mit umfassenden Anleihenkäufen von 750 Milliarden Euro auf.

Die Tourismus- und Luftfahrtbranche wurde als erstes von der weltweiten Krise voll getroffen. Die Lufthansa hat ihren Betrieb mit bisher 763 Maschinen inzwischen fast vollständig eingestellt. Man habe jetzt das Niveau von 1955, sagte Konzernchef Carsten Spohr. Er ging von Verstaatlichungen der Fluglinien in vielen Ländern aus. Sollte es einen feindlichen Übernahmeversuch seines Unternehmens geben, werde er die Bundesregierung anrufen.