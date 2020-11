Länder auf Kurs zu längerem Teil-Lockdown bis 20. Dezember

Berlin (Reuters) - Bund und Länder werden am Mittwoch mit großer Sicherheit weiterreichende Corona-Maßnahmen beschließen.

FILE PHOTO: People wearing protective masks walk past a damaged sign advising to wear a nose and mouth cover as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Frankfurt, Germany, November 16, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

In einer Ländervorlage von Sonntag, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, ist von einer weiteren Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember die Rede. Wenn in einem Bundesland die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz jedoch unter 35 fällt, sollen dort Restaurants auch vorher wieder öffnen dürfen. Sowohl Finanzminister Olaf Scholz (SPD) als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatten zuvor gesagt, dass sie von einer Verlängerung der Schließung rechnen. Bis zum Abend blieb jedoch zunächst unklar, welche der 16 Landesregierungen die jüngsten Vorschläge mittragen.

Das Papier sieht auch weitere Kontaktbeschränkungen vor. So sollen private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, “jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen beschränkt” werden. Kinder bis 14 Jahre seien ausgenommen. Vorgesehen ist ein Verbot des Verkaufs, Kaufs und Zündens von Feuerwerk zu Silvester. Für Schulen soll es eine Kombination von Verschärfungen mit gleichzeitiger regionaler Unterscheidung geben. So soll in Regionen mit einer Inzidenz von deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ab der 7. Klasse und Berufschulen ein Mundschutz vorgeschrieben werden. Schulen ohne Infektionsgeschehen sollten davon aber ausgenommen werden. Darauf hatte vor allem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gedrungen.

Die Vorstellungen ähneln früheren Vorschläge der SPD-Länderseite. In einem Punkt wird aber auch eine Anregung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgegriffen: Bei einer Infektion in einer Klasse soll diese mit den betroffenen Lehrkräften für fünf Tage in Quarantäne geschickt werden. Diese kann dann mit einem negativen Schnelltest aufgehoben werden. Dies soll verhindern, dass mehr und mehr Schüler für Wochen in Isolation bleiben müssen.

STRENGERE MASSNAHMEN WEGEN HOHEN INFEKTIONSZAHLEN

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Kanzlerin Angela Merkel hatten am Sonntag betont, dass die bisherigen Maßnahmen nicht den erhofften Rückgang der Infektionszahlen gebracht hätten. Allerdings hieß es am Abend, es gebe über einige Punkte keine Einigung. Eine Schalte der Staatskanzleien mit dem Bund soll erst am Dienstag stattfinden. Die Länder wollten sich zunächst untereinander abstimmen.

Die Verlängerung der Schließung von Gastronomie ist aus Ländersicht weniger problematisch, weil der Bund wie im November die Verdienstausfälle für die Gastronomie zahlen soll. Scholz wollte am Sonntagabend auf Nachfrage nicht sagen, auf welche Kosten sich eine weitere Schließung der Restaurants summierten. In dem Papier werden die Kosten allein für November mit 15 Milliarden Euro angeben. Bisher war man von Kosten bis 14 Milliarden ausgegangen. Der Dezember gilt als umsatzstärkster Monat der Gastronomie.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 15.741 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden - etwas weniger als vor einer Woche, als 16.947 neue Ansteckungen gemeldet wurden.

NEUER ANLAUF FÜR KONZEPT BIS JAHRESENDE

Am Mittwoch treffen sich Merkel und die 16 Ministerpräsidenten, um ein Konzept möglichst bis Jahresende zu vereinbaren. Die Kanzlerin hatte bereits bei den Beratungen vergangene Woche angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen auf einen strengeren Kurs gepocht - allerdings vergeblich. “Wir werden diese Woche wahrscheinlich genau das entscheiden, was letzte Woche in der Diskussion war”, kritisierte Söder am Sonntagabend. Deutschland habe den mildesten Lockdown in ganz Europa - deshalb dauere es eben länger, bis die Zahlen wieder sinken würden. Auch Laschet schloss Ausgangssperren aus.

CSU-Chef Söder sagte in der “Bild am Sonntag”, dass er für eine weitere Schließung der Gastronomie für “auf jeden Fall zwei oder besser drei Wochen” plädiere. “Mindestens so lange, bis wir wieder den Inzidenzwert von 50 erreicht haben.” Eine Lockerung könnte dann auch wesentlich später kommen, denn das RKI gab den sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert am Samstag mit 139 an. Der Wert gibt rechnerisch die Infektionszahl auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Besonders hohe Werte weisen etwa Bayern, Sachsen, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen auf.