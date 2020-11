Regierung warnt - Corona-Einschränkungen noch für Monate

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung stimmt Bürger und Firmen nicht nur auf neue Einschränkungen über den 20. Dezember hinaus ein: Bundeskanzlerin Angela Merkel hält es angesichts des nach wie vor hohen Infektionsgeschehens in Deutschland für wahrscheinlich, dass die neuen Auflagen in der Coronavirus-Pandemie bis mindestens Anfang Januar gelten werden.

Berlin's Mayor Michael Mueller, German Chancellor Angela Merkel and Bavaria's State Premier Markus Soeder attend a news conference following a video conference with Germany's state premiers on extending coronavirus restrictions at the Chancellery in Berlin, Germany November 25, 2020. Odd Andersen/Pool via REUTERS

“Wir haben ohne Zweifel noch einmal schwierige Monate vor uns”, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Kanzleramtchef Helge Braun sagte RTL, die Pandemie “wird uns auch den Januar, Februar und März begleiten und gegebenenfalls auch Beschränkungsmaßnahmen, wenn unser individuelles Verhalten nicht ausreicht”. Kritik daran kam von FDP und Linken.

Bundesregierung und die 16 Ministerpräsidenten hatten am Mittwochabend beschlossen, sowohl die Schließung der Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen bis zunächst 20. Dezember zu verlängern und auch die privaten Kontakte auf maximal fünf Personen zu beschränken. In dem Beschluss heißt es aber, dass “wegen des hohen Infektionsgeschehens umfassende Beschränkungen bis Anfang Januar (insbesondere im Bereich Gastronomie und Hotels) erforderlich sein werden”. Einschränkungen können nach dem neuen Infektionsschutzgesetz aber immer nur für vier Wochen verhängt werden, so dass Bund und Länder vor Weihnachten über weitere Schritte reden wollen.

NEUINFEKTIONEN VERHARREN AUF HOHEM NIVEAU

Hintergrund der Warnungen ist vor allem, dass die Corona-Neuinfektionen auf einem hohen Niveau verharren. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnertag 22.268 Corona-Neuinfektionen in Deutschland und damit in etwa so viele wie vor einer Woche sowie 389 weitere Tote. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 137,8 an. Dies Zahl zeigt, wie viele Menschen sich rechnerisch auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen bundesweit anstecken. Sie liegt weit vom Wert “unter 50” entfernt, den Kanzlerin Merkel am Donnerstag als Zielgröße ausgab. Sie hatte am Mittwoch Abend aber betont, dass sie nicht sagen könne, wann dieser Wert mit dem beschlossenen Maßnahmenpaket und den für Weihnachten bereits wieder vorgesehenen Lockerungen an Kontaktbeschränkungen überhaupt erreicht werden könne. “Wir wollen nicht, dass über die Feiertage die Infektionszahlen hochschnellen.”

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet kündigte an, dass die Bundesbürger über Weihnachten bei Familien-Besuchen doch in Hotels übernachten können. Touristische Reisen seien zwar untersagt, doch dürften Menschen, die Familien an den Feiertagen besuchten und dort keinen Schlafplatz haben, Hotels nutzen, sagte Laschet.

Nach der beschlossenen Verlängerung der Schließungen rückt die Frage der finanziellen Entschädigungen stärker in den Mittelpunkt. Der Bund hat zugesagt, die Hilfen auf der Basis der sogenannten November-Hilfen für Dezember fortzusetzen, die den Steuerzahler rund 15 Milliarden Euro kosten dürften. Im Dezember wird ein womöglich deutlich höherer Betrag erwartet, weil geschlossene Betrieb zwischen 70 und 75 Prozent ihres Umsatzes von Dezember 2019 ersetzt bekommen sollen und die Umsätze etwa der Gastronomie in diesem Monat besonders hoch sind. Merkel rechtfertigte die Milliardenhilfen, weil einige Branchen letztlich für die gesamte Gesellschaft Lasten auf sich nähmen. Sie betonte aber zugleich, dass der Bund diese Summen nicht “bis ultimo” zahlen können. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus forderte, dass sich die Länder an den Kosten für weitere Schließungen ab Januar beteiligen müssten.

Lockerungen seien derzeit nicht möglich, “sie wären nicht verantwortbar”, sagte Merkel. Mit den seit dem 2. November geltenden und nun zunächst bis zum 20. Dezember verlängerten Einschränkungen sei zwar das Schlimmste - die Überforderung des Gesundheitssystems - verhindert worden. “Das ist ein erster Erfolg, aber es ist noch kein nachhaltiger Erfolg.” Die “dringend notwendige Trendumkehr” bei den Infektionszahlen sei noch nicht erreicht. Sie forderte die Bundesländer auf, in Schulen in Corona-Hotspots auch wirklich zusätzliche Maßnahmen einzuführen.

Zudem kündigte Merkel an, die Bundesregierung werde versuchen, ein EU-Verbot von Skiferien in den Alpen bis zum 10. Januar zu erreichen. Angesichts der Haltung Österreichs sei dies aber schwierig.

Die Opposition äußerte Kritik an den Maßnahmen. FDP-Fraktionschef Christian Lindner hält die Verlängerung der Maßnahmen grundsätzlich zwar für richtig, kritisiert die einzelne Auflagen zugleich aber scharf. Aus dem angestrebten “November-Wellenbrecher” sei ein “Dezember-Stillstand” geworden. Mit Blick auf die Äußerungen von Braun und der Perspektive bis März sagte er: “Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten zur Bekämpfung dieser Pandemie explodieren.”

Die AfD-Fraktions-Ko-Vorsitzende Alice Weidel kritisierte, die anhaltende Schließung von Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen habe jetzt schon einen größeren Schaden angerichtet als das Virus selbst. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch bemängelte die mangelnde Einbindung des Bundestages in die Entscheidung von Bundesregierung und Landesregierungen.