Nationale Akademie der Wissenschaften für harten Lockdown nach Weihnachten

Locked tables and chairs of a restaurant stand in front of Brandenburg gate during the country's month-long COVID-19 lockdown, in Berlin, Germany, November 2, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Die einflussreiche Nationale Akademie der Wissenschaften fordert eine massive Kontakt-Einschränkungen nach Weihnachten.

“Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten”, heißt es in einer Stellungnahme der “Leopoldina” vom Montag , die die Bundesregierung in der Corona-Krise berät. “Hierfür sollten zusätzlich zu den ab dem 14. Dezember vorgeschlagenen Maßnahmen alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs geschlossen und die Weihnachtsferien in den Bildungseinrichtungen verlängert werden.”

Grund für die drastischen Maßnahmen seien die anhaltend hohen Infektionszahlen. Bereits ab dem 14. Dezember sollten die Kontakte in der Bevölkerung auf das “absolute Mindestmaß” reduziert werden. “Die Schulpflicht sollte bis zum Beginn der Weihnachtsferien in allen Bundesländern aufgehoben werden”, heißt es weiter. Die Leopoldina verweist auf die Erfahrungen anderer EU-Staaten: “Die Erfahrungen aus vielen anderen Ländern (z.B. Irland) im Umgang mit der Pandemie zeigen: schnell eingesetzte, strenge Maßnahmen über einen kurzen Zeitraum tragen erheblich dazu bei, die Infektionszahlen deutlich zu senken”, heißt es in der Empfehlung.

Bund und Länder diskutieren derzeit, ob es noch ein Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten vor Weihnachten geben muss. Dies sei nur sinnvoll, wenn dabei harte Einschränkungen beschlossen würden, heißt es in der Bundesregierung. Im Kreise der Ministerpräsidenten gibt es aber Widerstand gegen einen harten Lockdown und ein Treffen. Länder warnen vor einem “Jo-Jo”-Effekt durch einen harten Lockdown mit kurzfristigen Erfolgen und anschließend wieder stark steigenden Infektionszahlen, den man auch in anderen EU-Staaten beobachten könne.