590 Corona-Todesfälle - Neuer Höchstwert in Deutschland

FILE PHOTO: Nurses prepare to provide medical treatment for patients suffering from the coronavirus disease at the COVID-19 isolation ward of DRK Kliniken Berlin Mitte hospital in Berlin, Germany, November 11, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Frankfurt (Reuters) - Inmitten der Diskussionen um einen härteren Lockdown verzeichnet Deutschland einen neuen Höchstwert an Corona-Todesfällen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 590 Tote binnen 24 Stunden. Rein rechnerisch stirbt damit etwa alle zweieinhalb Minuten ein Mensch in Deutschland an oder mit dem Virus. Der bisherige Rekordwert lag vor einer Woche bei 487 Corona-Toten innerhalb eines Tages. Die Zahl der Neuinfektionen erhöhte sich um 20.815 auf über 1,218 Millionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 1,9 auf 149,1 pro 100.000 Einwohner. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken. Die Rufe nach strikteren Maßnahmen zur Eindämmung des Virus werden lauter.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet plädierte für einen scharfen Lockdown nach den Weihnachtstagen und setzt dabei auf einen Konsens aller Bundesländer. Die Länder sollten sich darauf vorbereiten, in der Zeit nach den Weihnachtstagen bis zum 10. Januar, wie die Leopoldina es vorschlägt, alles herunterzufahren, “damit wir dann mit niedrigeren Werten schnell wieder auch ins normale Leben zurück können”, sagte der CDU-Politiker im ARD Morgenmagazin. “Wir müssen eine Lösung gemeinsam finden.” Jede Entscheidung eines Bundeslandes habe Wechselwirkungen auf die Nachbarländer.

“Spätestens nach Weihnachten muss es in meinen Augen fast überall einen sehr harten Lockdown geben und jetzt auch schon vor Weihnachten braucht es zusätzliche Maßnahmen”, sagte der Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Anton Hofreiter, laut RTL/ntv. Man müsse zudem das “Zeitfenster für die Lockerungen um Weihnachten herum so kurz wie möglich halten” oder die “Lockerungen gar ganz sein lassen, je nach Region”.

“GESUNDER STILLSTAND”

Der Deutsche Städtetag sieht die Zeit nach den Feiertagen als “ideale Zeit für einen Lockdown”, wie Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der “Saarbrücker Zeitung” sagte. Schulen und Kitas seien zu, es gebe Betriebsferien, viele Menschen hätten Urlaub “und shoppen muss man nach Weihnachten auch nicht unbedingt. Ich werbe deshalb für eine Art gesunden Stillstand vom 28. Dezember bis etwa zum 10. Januar”. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach sich für verschärfte Restriktionen nach Weihnachten aus. “Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber meine ruhigste Zeit ist tatsächlich die um Weihnachten bis Anfang Januar”, sagte er “Bild live”. “Und mir fiele fast keine bessere Zeit im Jahr ein, in der Gesellschaft weiter runterzukommen, Kontakte zu reduzieren.”

Sachsen zog bereits als erstes Bundesland die Notbremse und will ab dem 14. Dezember bis zum 10. Januar die meisten Geschäfte schließen und in Schulen den Präsenzunterricht aussetzen. Im Kreis der Ministerpräsidenten wurde beraten, ob es noch vor Weihnachten eine Abstimmungsrunde von Kanzlerin Angela Merkel mit den 16 Landeschefs geben soll. Merkel hatte am Montag gesagt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichten. Auch Kanzleramtschef Helge Braun und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) drängen bundesweit auf schärfere Maßnahmen.