Härterer Lockdown nach Weihnachten rückt näher

German Chancellor Angela Merkel delivers a speech in the country's parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, December 9, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und einige Ministerpräsidenten fordern angesichts steigender Corona-Infektionszahlen einen härteren Lockdown mit Schließung des Einzelhandels nach Weihnachten.

Die Kanzlerin plädierte im Bundestag am Mittwoch für drastische Kontakteinschränkungen schon in den zwei Wochen bis zum 24. Dezember. Sie pochte zudem auf eine gemeinsame Vereinbarung von Bund und Ländern, für die es nach Angaben von Reuters aus Verhandlungskreisen aber noch keine Einigung gibt. Im Gespräch sei ein mögliches Treffen von Merkel mit den 16 Ministerpräsidenten am Sonntag oder Montag. Die Schließungen des Einzelhandels, die auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) befürwortet, werde “unstrittiger”, sagte Merkel. Auch Berlin und Bayern hatten erklärt, solch einen Schritt mitzugehen.

Besonders umstritten ist nach Informationen von Reuters die Frage, ob die Schulferien wie von Merkel gefordert bereits am 16. statt am 19. Dezember beginnen sollen. Dagegen wehren sich einige Bundesländer mit dem Hinweis auch auf organisatorische Probleme für Eltern. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, er verstehe den Widerstand gegen den 16. Dezember angesichts der schlechten Zahlen nicht. Ein früherer Ferienbeginn oder ein digitaler Unterricht ab diesem Tag soll die Zahl der täglichen Kontakte zwischen Menschen reduzieren. Zum anderen ist die Frage einer Entschädigung auch des Einzelhandels ungeklärt, wenn dieser vom 27. Dezember bis zum 10. Januar schließen sollte. Einige Länder wollen hier Entschädigungen vom Bund wie dies derzeit auch für die geschlossene Gastronomie der Fall ist.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch mit 590 Toten binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand. Rein rechnerisch stirbt damit etwa alle zweieinhalb Minuten ein Mensch in Deutschland an oder mit dem Virus. Die Zahl der Neuinfektionen erhöhte sich um 20.815 auf über 1,218 Millionen. Das sind rund 3500 mehr als am Mittwoch vergangener Woche. Merkel warnte deshalb vor einem erneuten exponentiellen Anstieg der Zahlen. Das RKI gab die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland mit 148,8 an - ebenfalls der höchste bisher gemessene Wert. Dieser entfernt sich immer mehr von der Zielmarke von Bund und Ländern, die diesen auf 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen drücken wollen. Dies wird als Grenze angesehen, bis zu der lokale Gesundheitsämter noch Infektionsketten nachverfolgen können.

“Die Zahl der Kontakte ist zu hoch. Die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend”, mahnte die Kanzlerin deshalb in ihrer Rede. Sie forderte die Länder auf, einen Ferienbeginn schon ab dem 16. Dezember zu prüfen, und nannte etwa Essens- und Glühweinstände auf der Straße als nicht vereinbar mit der notwendigen Kontaktreduzierung. Deutschland müsse die Pandemie wieder in den Griff bekommen. Daran hänge auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes. Merkel kritisierte die Bundesländer dafür, dass sie an Weihnachten Hotelübernachtungen für Verwandtenbesuche erlauben wollen. Dies setze falsche Anreize.

INTENSIVMEDIZINER WARNEN

Unterstützung erhielt sie von den Intensivmedizinern, die sofortige drastische Maßnahmen forderten, weil schon jetzt absehbar sei, dass an Weihnachten die Intensivstationen voll mit Corona-Patienten seien. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens, kritisierte auch die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über Weihnachten. “Das wird uns Mitte Januar in den Krankenhäusern an den Rand bringen”, sagte er dem Sender ntv.

Die Länder sollten sich darauf vorbereiten, in der Zeit nach den Weihnachtstagen bis zum 10. Januar etwa Geschäfte zu schließen, “damit wir dann mit niedrigeren Werten schnell wieder auch ins normale Leben zurück können”, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in der ARD. Er pochte auf gemeinsame Entscheidungen der 16 Bundesländer. Jede einzelne Entscheidung habe Wechselwirkungen auf die Nachbarländer.

Sachsen hatte wegen sehr hoher und schnell steigender Infektionszahlen bereits als erstes Bundesland die Notbremse gezogen und will ab Montag bis zum 10. Januar die meisten Geschäfte schließen und in Schulen den Präsenzunterricht aussetzen. Nun fürchten die Nachbarländer, dass die Sachsen dort einkaufen gehen wollen. In München wiederum gilt ab sofort wie schon in anderen Kreisen und Städten Deutschlands eine nächtliche Ausgangssperre. Die bayerische Landeshauptstadt hatte eine Sieben-Tages-Inzidenz von 200 überschritten, was nach den verschärften Corona-Bestimmungen im Freistaat zu einem Ausgangsverbot zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr führt, teilte die Stadt mit.