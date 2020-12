RKI - Kontakte müsse wegen Corona um 60 Prozent reduziert werden

Lothar Wieler, the president of Robert Koch Institute (RKI), addresses a news conference to comment on the current situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Berlin, Germany December 10, 2020. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - RKI-Präsident Lothar Wieler fordert angesichts weiter steigender Infektionszahlen eine drastische Reduzierung der Kontakte der Menschen in Deutschland und zusätzliche staatliche Einschränkungen.

Wenn die Bürger nicht freiwillig ihre Kontakte um insgesamt 60 Prozent senkten, müsse man sich eben andere Maßnahmen überlegen, sagte der Chef des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag. “Dann sehe ich keine anderen Möglichkeiten.” Wichtigste Maßnahme sei, dass die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über Weihnachten nicht kämen, sagte Wieler.

Mit Blick auf die Feiertage nannte Wieler die USA und die dortigen Thanksgiving-Familienfeiern im November als abschreckendes Beispiel. Danach habe man einen Anstieg der Corona-Infektionen in den USA registriert. Wieler verwies auf die positiven Beispiele in Irland und Belgien mit einem harten Lockdown. Gut wären zusätzliche Maßnahmen in vielen Bereichen, fügte er mit Blick auf die Debatte hinzu, ob mehr Schüler zuhause unterrichtet werden sollten. Es zeige sich, dass man sich überall anstecken könne, warnte Wieler.

Nach RKI-Angaben gibt es im Vergleich zum Frühjahr in etwa doppelt so viele Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen. Wieler sagte, dass sich die Corona-Lage in den vergangenen Tagen verschlechtert habe. “Das ist besorgniserregend.” Weil schwere Krankheitsverläufe sich erst zeitverzögert zeigten, müsse man mit einer steigenden Anzahl von Intensivpatienten und Corona-Toten rechnen.