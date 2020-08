Erstmals seit Mai wieder über 1000 Neuinfektionen in Deutschland

A traveller returning from the Ukraine receives a voluntary coronavirus disease (COVID-19) test by a German Red Cross medical staff at the new Corona test station at the central bus location in Berlin, Germany, August 5, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Das Corona-Virus breitet sich in Deutschland wieder so schnell aus wie zuletzt vor drei Monaten.

Erstmals seit Mai meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag über tausend Infektionen binnen eines Tages. Mit 1045 neuen Fällen stieg die Zahl insgesamt auf über 213.000. Die Grenze von 1000 an einem Tag galt auch beim RKI in der Vergangenheit als kritisch: Bei mehr Infektionen könnte es für die Gesundheitsämter schwierig werden, die Infektionsketten nachzuverfolgen und damit das Virus unter Kontrolle zu halten. Die Einzelhändler warnten vor einer zweiten Welle. “Die steigenden Infektionszahlen machen uns große Sorgen”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth. “Der Handel appelliert deshalb an alle Kunden, die Corona-Regeln zu beachten.” Gesundheitsminister Jens Spahn will sich noch am Vormittag zu den gestiegenen Infektionszahlen äußern.

Zwar gelten insgesamt gut 195.000 Menschen inzwischen als genesen. Dennoch stieg die Zahl der akut Infizierten weiter auf fast 9000 an. Dies sind rund doppelt so viele Menschen, die das Virus weitergeben können, wie es sie zeitweise im Juni gab. Die Ansteckungsrate hatte zudem laut RKI in den vergangenen Tagen bei eins oder leicht darüber gelegen. Das heißt, jeder Infizierte steckt statistisch gesehen mindestens einen weiteren Menschen an.

HÖHERE INFEKTIONSZAHLEN FALLEN MIT SCHULBEGINN ZUSAMMEN

Die erhöhten Infektionszahlen fallen zusammen mit dem Schulbeginn in mehreren Bundesländern sowie mit der Rückkehr von Urlaubern, die sich zum Teil in Risikogebieten aufgehalten haben. Weltweit ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen einer Reuters-Erhebung zufolge auf mehr als 18,8 Millionen gestiegen. Insbesondere in den USA, Südamerika und Indien steigen die Infektionsfälle, aber auch Spanien und andere europäische Länder spüren dies. Deutschland plant daher noch ab dieser Woche kostenlose Pflichttests für Reisende an Flughäfen, die aus solchen Regionen zurückkehren.

Das RKI hatte Ende Juli bereits Alarm geschlagen und an die Menschen appelliert, die Abstands- und Hygieneregeln wieder einzuhalten. Hier seien viele Menschen zuletzt nachlässig gewesen. Sorge machte dem RKI auch, dass die Infektionszahlen nicht mehr wie in vergangenen Monaten auf lokale Ausbrüche wie etwa an Schlachthöfen zurückzuführen seien, sondern nahezu flächendeckend stiegen.

Eine weitere deutliche Verschärfung der Auflagen über die Hygiene- und Abstandsregeln hinaus soll auch mit Rücksicht auf die Wirtschaft verhindert werden. Die Einzelhandelsgeschäfte hatten stark unter diesen Einschnitten gelitten. “Eine zweite Welle muss unbedingt verhindert werden”, sagte Handelsverbands-Geschäftsführer Genth. Schon der bisherige Verlauf der Pandemie habe viele Nicht-Lebensmittelhändler an den Rand der Insolvenz gebracht. “Eine zweite Welle würden viele dieser Händler wirtschaftlich nicht überstehen, eventuell zuvor vorhandene Finanz-Reserven sind aufgebraucht”, warnte Genth. “Erneut sinkende Kunden- und Umsatzzahlen sind nicht verkraftbar.”