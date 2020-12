RKI meldet über 32.000 Neuinfektionen und 802 weitere Todesfälle

The headquarters of the Robert Koch Institute are pictured ahead of a news conference on the coronavirus disease (COVID-19) in Berlin, Germany, April 3, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Die Corona-Zahlen in Deutschland bleiben trotz des Lockdowns auf hohem Niveau.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 32.195 Neuinfektionen. Das ist der zweithöchste Wert, nachdem am vergangenen Freitag ein Rekord von 33.777 neuen Fällen binnen 24 Stunden verzeichnet worden war. Zudem sind es rund 5300 Fälle mehr als vor einer Woche, allerdings waren damals etwa 3500 Fälle aus Baden-Württemberg aus technischen Gründen zu wenig übermittelt worden. Weitere 802 Menschen starben, die positiv auf das Virus getestet wurden. Erst am Vortag hatte es mit 962 Todesfällen einen neuen Höchstwert gegeben.

Insgesamt sind nun 1.587.115 Ansteckungen und 28.770 Todesfälle bestätigt. Als genesen gelten rund 1.184.400 Menschen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder auf 196,2 von zuletzt 195,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Bund und Länder streben zur Eindämmung des Virus einen Wert von 50 an. Am Sonntag soll mit ersten Impfungen gegen das Virus begonnen werden.