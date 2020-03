Förderbank KfW mobilisiert Kräfte für Flut an Hilfskrediten

The logo of KfW Bank is pictured at the bank's headquarters in Frankfurt, Germany, May 6, 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Die staatliche Förderbank KfW macht sich bereit für eine Welle an Hilfskrediten für deutsche Unternehmen.

“Jetzt gilt es, der Antragsflut zügig Herr zu werden und schnellstmöglich mit den Durchleitungsbanken für die Umsetzung der Kredite zu sorgen”, sagte KfW-Chef Günther Bräunig in einer Reuters am Dienstag vorliegenden Videobotschaft an die Mitarbeiter des Instituts. “Diesem Ziel werden wir alles andere, was wir in diesem Konzern tun, unterordnen, da die ganze Republik schauen wird, wie schnell und effektiv wir sein werden.”

Die KfW stehe vor einer großen Bewährungsprobe, sagte Bräunig. “Mit Krisen und Sonderprogrammen kennen wir uns aus, Fortführungsprognosen für Unternehmen in Pandemiezeiten zu machen, das ist neu und es ist neu für alle.” Um den Betrieb am Laufen zu halten und Ansteckungen bei Mitarbeiter zu vermeiden, schickt die KfW immer mehr Teams ins Homeoffice. Künftig werde auch der Vorstand zum Teil von zu Hause aus arbeiten, kündigte Bräunig an. Auf Reisen, Veranstaltungen und große Meetings verzichte die Bank ohnehin so weit es gehe. Die Vorschriften hierfür müssten gegebenenfalls verschärft werden.

Die KfW soll nach dem Willen der Bundesregierung zwei neue Sonderprogramme auflegen, um die Liquidität sicherzustellen von Unternehmen, die wegen der Corona-Krise ins Straucheln geraten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte am Freitag Hilfen in unbegrenztem Umfang angekündigt. Wie viel dies den Staat am Ende kostet, ist offen. Notfalls soll ein Konjunkturprogramm nachgelegt werden.