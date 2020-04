Berlins Bürgermeister rechnet frühestens Ende April mit Verbotslockerung

An aerial view shows the Victory Column (Siegessaeule) square, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Berlin, Germany, April 8, 2020. Picture taken with a drone, April 8, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller dämpft Hoffnungen auf eine rasche Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise.

Er gehe davon aus, dass es frühestens ab dem 27. April oder dem 1. Mai Veränderungen geben werde, sagte der SPD-Politiker dem Sender Radio Eins. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mahnte, vor einem Wiederanfahren der Wirtschaft müsse der Schutz der Mitarbeiter in Kantinen, auf der Fahrt zu Baustellen oder in Erntehelfer-Unterkünften gewährleistet sein. Kanzlerin Angela Merkel will mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch über eine Lockerung der Beschränkungen beraten. Die Experten der Nationalakademie Leopoldina hatten empfohlen, zunächst Schulen für jüngere Jahrgänge wieder zu öffnen sowie unter Auflagen den Einzelhandel und Gaststätten. Abstandsregeln müssten aber weiter eingehalten werden, mahnten sie.

Müller warnte vor Ungeduld mit Blick auf eine Lockerung der Beschränkungen. Die Diskussion zwischen Bund und Ländern beginne zwar am Mittwoch, sie werde aber am Wochenende fortgesetzt. “Wenn es zu Lockerungen kommen kann, dann dauert es ja auch wieder einige Tage, bis man sie umsetzen kann. Ich gehe davon aus, dass vielleicht ab dem 27. (April) oder dem 1. Mai oder so wir dann Veränderungen haben werden.” Nach einer Entscheidung von Bund und Ländern müssten zunächst entsprechende Verordnungen erlassen sowie Schulen und der öffentliche Nahverkehr wieder hochgefahren werden. Es werde auch weiter Auflagen geben. Denkbar sei etwa eine Maskenpflicht beim Friseur.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nannte kein konkretes Datum dafür, wann Wirtschaft und Alltagsleben wieder hochgefahren werden könnten. Für ihn habe aber bei allen Maßnahmen die Gesundheit Vorrang, sagte er der ARD. Die große Disziplin, die die Bevölkerung gezeigt habe, sei auch in Zukunft noch nötig. Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Carsten Linnemann forderte bundesweit einheitliche Regeln zur Lockerung. “Es kann nicht sein, dass hier Non-Food-Geschäfte aufgemacht werden in dem Bundesland und in dem anderen nicht”, sagte er dem SWR. Menschen und Wirtschaft bräuchten jetzt “einen klaren Fahrplan und eine klare Perspektive”.

In Deutschland war die Zahl der Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zuletzt um 2082 auf 125.098 gestiegen. Binnen 24 Stunden starben 170 weitere Menschen an den Virus-Folgen. Frankreich hatte die Ausgangssperre am Sonntag um vier Wochen bis Mitte Mai verlängert, auch Großbritannien rechnet nicht mit einer baldigen Lockerung der Auflagen. In Österreich dagegen sollten kleinere Geschäfte und Baumärkte am Dienstag wieder öffnen.

RKI WILL UNTERRICHT ZUERST WIEDER FÜR ÄLTERE SCHÜLER

DGB-Chef Reiner Hoffmann knüpft ein Wiederanfahren der Wirtschaft an einen verstärkten Arbeitsschutz. Kantinen und Pausenräume müssten so ausgestattet werden, dass die Beschäftigten Abstand halten könnten. Auch die Anfahrt zu Baustellen müsse anders organisiert werden. “Da geht es nicht, dass Menschen in einen VW-Bus eingepfercht sind, mit acht, zehn Leuten zur Arbeit geschickt werden”, sagte er dem Deutschlandfunk. “Oder denken Sie an die Erntehelfer: Die Unterkünfte müssen so sein, dass auch hier Einzelunterbringungen möglich sind, damit die Infektionsgefahr deutlich, deutlich minimiert wird.” Zudem müsse es ausreichend Masken geben.

RKI-Chef Lothar Wieler sagte, die Empfehlungen des Forscherverbunds der Leopoldina entsprächen zu einem großen Teil der Erwartungshaltung. Eine andere Auffassung habe das RKI bei der Frage der Schulöffnungen. Aus epidemiologischer Sicht mache es sehr viel Sinn, die Klassen erst für die Älteren wieder zu öffnen, da sie die Abstandsregeln besser einhalten würden. Die Leopoldina plädiert dagegen zunächst zur Wiederaufnahme des Unterrichts für Grundschüler und die Sekundarstufe I, da jüngere Schüler eher auf persönliche Betreuung angewiesen seien.