Merkel fordert harten Lockdown nach Weihnachten - 590 Corona-Tote

FILE PHOTO: German Chancellor Angela Merkel gestures as she delivers a speech in the country's parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, December 9, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert einen harten Lockdown nach Weihnachten und plädiert für drastische Kontakteinschränkungen schon in den zwei Wochen bis zum 24. Dezember.

Merkel pochte am Mittwoch im Bundestag in der Generaldebatte auf eine gemeinsame Vereinbarung von Bund und Ländern. Die Schließungen des Einzelhandels, die nun auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) befürwortet, werde “unstrittiger”, sagte Merkel zu den laufenden Gesprächen. Nach Informationen von Reuters aus Länderkreisen gibt es aber noch keine Verständigung unter den 16 Ministerpräsidenten für einen gemeinsamen Weg. Ein Grund ist, dass die Infektionszahlen im Norden und Süden sowie Südosten Deutschlands weiter sehr unterschiedlich ausfallen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch mit 590 Corona-Toten binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand. Rein rechnerisch stirbt damit etwa alle zweieinhalb Minuten ein Mensch in Deutschland an oder mit dem Virus. Die Zahl der Neuinfektionen erhöhte sich um 20.815 auf über 1,218 Millionen. Das sind rund 3500 mehr als am Mittwoch vergangener Woche. Merkel warnte deshalb vor einem erneuten exponentiellen Anstieg der Zahlen.

Das RKI gab die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland mit 148,8 pro 100.000 Einwohner an - ebenfalls der höchste bisher gemessene Wert. Damit entfernt sich der Wert immer mehr von der Zielmarke von Bund und Ländern, die wieder die Schwelle von 50 erreichen wollen. Dies wird als Grenze angesehen, bis zu der lokale Gesundheitsämter noch Infektionsketten nachverfolgen können. “Die Zahl der Kontakte ist zu hoch. Die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend”, mahnte die Kanzlerin deshalb in ihrer Rede sehr eindringlich.

Sie forderte die Länder auf, einen Ferienbeginn schon ab dem 16. Dezember zu prüfen, und nannte etwa Essens- und Trinkstände auf der Straße als nicht vereinbar mit der notwendigen Kontaktreduzierung. Deutschland müsse die Pandemie wieder in den Griff bekommen. Daran hänge auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes. Im übrigen werde Deutschland weltweit daran gemessen, wie man durch die Corona-Krise komme, sagte sie mit Blick auf China, das bereits wieder starke Wachstumsraten verzeichnet. Merkel kritisierte die Bundesländer dafür, dass sie an Weihnachten Hotelübernachtungen für Verwandtenbesuche erlauben wollen. Dies setze falsche Anreize. Weil die Corona-Impfungen im ersten Quartal 2021 noch keine ausreichende Anzahl von Menschen erreichen werde, werde man erst im März nur langsam aus den Einschränkungen herauskommen.

“EINE LÖSUNG GEMEINSAM FINDEN”

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet setzt auf einen Konsens aller Bundesländer bei weiteren Maßnahmen. Die Länder sollten sich darauf vorbereiten, in der Zeit nach den Weihnachtstagen bis zum 10. Januar etwa Geschäfte zu schließen, “damit wir dann mit niedrigeren Werten schnell wieder auch ins normale Leben zurück können”, sagte der CDU-Politiker in der ARD. “Wir müssen eine Lösung gemeinsam finden.” Jede Entscheidung eines Bundeslandes habe Wechselwirkungen auf die Nachbarländer. Zuvor hatten sich bereits Bayern und Berlin bereiterklärt, Geschäfte zu schließen, wenn die 16 Ministerpräsidenten dies gemeinsam verabreden sollten.

Bisher ist aber bei den Bund-Länder-Abstimmungen noch keine Einigkeit erzielt worden. Unklar ist auch, ob es vor Weihnachten überhaupt noch einmal eine Runde von Kanzlerin und Ministerpräsidenten geben soll. Sachsen zog bereits als erstes Bundesland die Notbremse und will ab dem 14. Dezember bis zum 10. Januar die meisten Geschäfte schließen und in Schulen den Präsenzunterricht aussetzen. Nun fürchten die Nachbarländer, dass Sachsen dort einkaufen gehen wollen.

Der Deutsche Städtetag sieht die Zeit nach den Feiertagen als “ideale Zeit für einen Lockdown”, wie Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der “Saarbrücker Zeitung” sagte. Schulen und Kitas seien zu, es gebe Betriebsferien, viele Menschen hätten Urlaub, “und shoppen muss man nach Weihnachten auch nicht unbedingt. Ich werbe deshalb für eine Art gesunden Stillstand vom 28. Dezember bis etwa zum 10. Januar.” Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach sich für verschärfte Restriktionen nach Weihnachten aus. “Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber meine ruhigste Zeit ist tatsächlich die um Weihnachten bis Anfang Januar”, sagte er “Bild live”.