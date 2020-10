Söder will zur Virusbekämpfung den Bund stärken

Bavaria's State Premier Markus Soeder takes his face mask off before a state cabinet meeting in Munich, Germany, October 15, 2020. Matthias Balk/Pool via Reuters

München (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu einer Verlagerung von Kompetenzen von den Ländern auf den Bund bereit.

“Ich bin ein überzeugter Föderalist. Aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt”, sagte der CSU-Chef am Montag in Nürnberg vor einer Videokonferenz des Parteivorstands. “Ich glaube, wir müssen noch einmal generell überlegen, mehr Rechte der Länder auf den Bund zu übertragen.” Söder forderte, dafür das Infektionschutzgesetz des Bundes in einem beschleunigten Parlamentsverfahren zu ändern. Ziel müsse sein, die Regeln zu vereinheitlichen.

Söder verlangte auch eine bundesweite Ausweitung der Verpflichtungen zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz. “Wir brauchen eine allgemeine Maskenpflicht national”, sagt der CSU-Vorsitzende. Nach dem Vorbild der Regelungen in Bayern müsse die Maskenpflicht bundesweit in der Öffentlichkeit auf belebten Plätzen gelten, bei bestimmten Inzidenzzahlen in Schulen sowie an Arbeitsplätzen dort, wo ein Abstand von 1,50 Metern nicht möglich sei, etwa auf Fluren und in Aufzügen.