Europäische Staaten verschärfen Maßnahmen gegen Coronavirus

Bavarian Prime Minister Markus Soeder speaks during a state government declaration, in Munich, Germany, October 21, 2020. REUTERS/Andreas Gebert

Berlin/München (Reuters) - Deutschland und andere europäische Länder suchen nach Wegen, die immer schnellere Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie einzudämmen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schlug am Mittwoch in einer Regierungsklärung einen neuen Warnwert mit entsprechenden Maßnahmen vor, stieß damit bei der Bundesregierung aber auf eine verhaltene Reaktion. Tschechien verhängte einen umfassenden Lockdown, Frankreichs Regierung verlängert Einschnitte im öffentlichen Leben bis ins nächste Jahr und kündigte weitere Maßnahmen an. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs wollen Donnerstag in einer Woche erneut über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Pandemie beraten.

Söder führte für Bayern einen neuen Schwellenwert von mehr als 100 Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ein, an den unter anderem eine auf 21.00 Uhr vorgezogene Sperrstunde für Gaststätten gekoppelt wird. Eine Sprecherin der Bundesregierung wies dies unter Verweis auf den bestehenden Wert von 50 Infizierten zurück. Söders Forderung nach einer technischen Überarbeitung der Corona-Warn-Apps beantwortet sie damit, dass diese mehr als 20 Million Mal heruntergeladen worden sei und mittlerweile rund 60 Prozent der Positiv-Getesteten ihr Ergebnis auch anderen Nutzern anonym mitteilten.

Söder erklärte, Ziel der neuen Warnstufe “Dunkelrot” sei es, einen Lockdown wie derzeit im Berchtesgadener Land zu vermeiden. Es gehe darum, den Betrieb von Schulen, Kitas sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu erhalten. Bayern zählt zu den am stärksten betroffenen Bundesländern. Zuletzt hatten acht der 96 bayerischen Städte und Landkreise Werte von mehr als 100 Fällen in der sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz.

Für ganz Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 7595 Neuinfektionen. Weitere 39 Menschen seien binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus gestorben. In den EU-Nachbarstaaten gingen die Zahlen drastischer nach oben: Tschechien registrierte innerhalb eines Tages fast 12.000 Neuinfektionen, Polen über 10.000, Österreich 1958 und die Schweiz sogar 5596.

FRANKREICH KÜNDIGT AUSGANGSSPERREN AN

Die tschechische Regierung verhängte erneut einen Lockdown. Das Gesundheitssystem sei an den Grenzen seiner Kapazität, sagt Gesundheitsminister Roman Prymula. Die meisten Geschäfte und Dienstleistungen werden demnach geschlossen. Frankreich will den Gesundheits-Notstand bis zum 16. Februar des kommenden Jahres verlängern. Ein Regierungssprecher kündigte in Paris an, am Donnerstag sollten die Warnungen in mehreren Regionen hochgestuft werden. Das bedeute, dass mehrere Departements Ausgangssperren erlassen müssten. Ein Sprecher der polnischen Regierung teilte mit, dass zeitnah neue Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu erwarten sind.

Trotz der Lage in den Nachbarländern will Deutschland die Grenzen offen halten. An Grenzschließungen wie im Frühjahr werde nicht gedacht, erklärte das Bundesinnenministerium in Berlin. “Unser Ziel ist, dass die Grenzen offen bleiben”, sagte auch Söder im bayerischen Landtag. Um das zu ermöglichen, wolle Bayern mehr Testmöglichkeiten für Berufspendler anbieten. Das Bundeswirtschaftsministeriums sieht trotz der steigenden Zahl an Infizierten und Menschen in Quarantäne noch keine Anzeichen, dass Lieferketten in Deutschland oder dem EU-Binnenmarkt eingeschränkt seien.