Sachsen weitet als erstes Bundesland Lockdown aus

Saxony's Prime Minister Michael Kretschmer attends a news conference on coal phase-out laws in Berlin, Germany July 3, 2020. John MacDougall/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Sachsen will am 14. Dezember den bundesweit vereinbarten Teil-Lockdown ausweiten und den Präsenzunterricht in Schulen beenden sowie die meisten Geschäften schließen.

Die drastische Maßnahmen, die bis zum 10. Januar andauern sollten, seien wegen der hohen Corona-Infektionen nötig, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag in Dresden. Sachsen weist die mit Abstand höchsten Neuinfektionszahlen unter den Bundesländern aus. “Wir müssen dieses Land zur Ruhe bringen”, sagte der CDU-Politiker. Mildere Mittel hätten nicht gewirkt.

Sachsen ist das erste Bundesland, das einen harten Lockdown beschließt. Auch bundesweit wird zwischen Bund und Ländern eine Schließung von Geschäften zwischen den Jahren diskutiert. Nach Angaben von Energieminister und Vize-Ministerpräsident Michael Günther (Grüne) wird es auch Einschränkungen im kleinen Grenzverkehr zu Tschechien geben. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) dürfen Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Poststellen oder Friseure weiter aufmachen. Er warf den Maskenverweigerern und Corona-Leugnern in Sachsen vor, die Hauptschuld an dem hohen Infektionszahlen zu haben.

Kretschmer verwies darauf, dass die Schulen formal nicht geschlossen, sondern es einen Unterricht zuhause geben solle. Pflegeheime dürften nur noch nach vorherigem Schnelltest betreten werden. Der Ministerpräsident begründete die harten Einschnitte auch damit, dass Sachsens Krankenhäuser durch eine wachsende Zahl an Covid-Erkrankten “extrem belastet” seien.