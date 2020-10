Spahn besorgt über deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen

German Health Minister Jens Spahn addresses a news conference amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Berlin, Germany October 8, 2020. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, haben sich “sehr besorgt” über die stark gestiegene Zahl an Corona-Neuinfektionen geäußert.

Beide forderten am Donnerstag in Berlin ein striktes Einhalten der bestehenden Corona-Maßnahmen. Man könne nicht ausschließen, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen über 10.000 steige, sagte Wieler. Aber dies sei abzuwenden. Das RKI hatte am Donnerstag 4058 nachgewiesene Neuinfektionen gemeldet.

Zugleich betonten sowohl Spahn und die kassenärztliche Vereinigung, dass Deutschland sehr gut für den Herbst und Winter gerüstet sei. Die Zahl der Todesfälle und der intensivmedizinisch Behandelten sei mit 470 noch vergleichsweise niedrig, sagte der CDU-Politiker. “Das Gesundheitssystem kann sehr gut damit umgehen.” Man sei zudem sehr viel erfahrener in der Behandlung der Krankheit. Derzeit seien 8500 Betten für Intensivpatienten frei, sagte Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Das seien mehr als die Gesamtkapazität von Italien und Spanien. Zudem gebe es eine Notfallreserve von etwa 12.000 Betten, die eingesetzt werden könnten. Gesundheitsminister Spahn verwies darauf, dass es mit Hilfe des neuen Onlineregisters für Betten in Kliniken möglich sei, die Intensivkapazitäten deutlich besser zu steuern.

Allerdings warnte Susanne Herold, Leiterin der Abteilung Infektiologie des Uniklinikums Gießen, dass die Zahl der in Klinken behandelten Corona-Patienten in nächster Zeit deutlich steigen könne. Man bereite sich “auf eine neue Welle bei der Aufnahme von Schwererkrankten” vor. Möglicherweise müssten dann nicht nur mehr Räume für Corona-Behandlungen vorgehalten werden, sondern auch die Behandlung von Patienten mit anderen Erkrankungen wieder verschoben werden.