Spahn - Besonders Gefährdete zuerst impfen - "Alle anderen bitte ich um Geduld"

German Health Minister Jens Spahn arrives for a news conference on the current situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Berlin, Germany December 15, 2020. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat an die Impfbereitschaft der Deutschen appelliert.

“Das Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie”, sagte der CDU-Politiker am Freitag im ZDF. Gleichzeitig warb er um Verständnis dafür, dass nicht alle sofort eine Impfung bekommen könnten. “Wir fangen jetzt mit den über 80-Jährigen, den Höchstbetagten, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen, an”, sagte der Minister. Diese Gruppe sei schon so groß, dass dies in den kommenden Wochen das Impfgeschehen in Deutschland prägen werde. Es gehe zunächst einmal in einer Gemeinschaftsanstrengung um den Schutz der besonders Verwundbaren. “Alle anderen muss ich einfach weiter um Geduld bitten”, sagte Spahn. “Wir fangen erst mal bei denjenigen an, die besonders gefährdet sind.”

In Deutschland soll mit den Impfungen am 27. Dezember begonnen werden, wenn die Zulassung des Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer in der Europäischen Union (EU) wie erwartet unmittelbar vor Weihnachten erfolgt. Spahn will am Vormittag die Impfverordnung vorstellen, mit der festgelegt wird, wer in Deutschland zuerst Anspruch auf eine Impfung gegen das Coronavirus hat.