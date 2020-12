Coronavirus - Bayern und Sachsen haben die meisten Toten

FILE PHOTO: A figure depicting a medical staff member is seen in front of a tequila bar that was readapted to be a coronavirus disease (COVID-19) quick test center, in Frankfurt, Germany, December 12, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin/Düsseldorf/München (Reuters) - Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut, dass die Zahl der in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen die Marke von 20.000 durchbrochen hat.

13.000 der Toten waren älter als 80 Jahre alt, wie Ute Rexroth, Leiterin des RKI-Lagezentrums, erläuterte. Die Deutschlandkarte zeigt aber auch regional sehr unterschiedliche Zahlen. Laut RKI-Zahlen sind in Bayern pro 100.000 Einwohner die meisten Toten zu beklagen, gefolgt von Sachsen. Der Wert ist 50 Prozent höher als in anderen Flächenländern wie Hessen oder Nordrhein-Westfalen - und sechsmal so hoch wie in Mecklenburg-Vorpommern. “In manchen Regionen gelingt es offenbar besser, Infektionen zu verhindern als in anderen”, sagte RKI-Chef Lothar Wieler dazu.

Nach Meinung von Experten ist es nicht einfach zu erklären, was die Gründe für die gravierenden regionalen Unterschiede sind. Eine naheliegende Erklärung, auf die auch das Robert-Koch-Institut verweist, sind die in Bayern sehr viel höheren Zahlen an Corona-Neuinfektionen als etwa in Niedersachsen. Da immer ein bestimmter Prozentsatz von erkrankten Menschen später ins Krankenhaus kommt und davon wiederum ein bestimmter Prozentsatz davon verstirbt, könnte dies nach Angaben Rexroths ein Grund sein. Das erklärt etwa den erheblichen Unterschied zu Mecklenburg-Vorpommern mit seiner sehr viel geringeren Sieben-Tages-Inzidenz an Neuinfektionen - allerdings nicht unbedingt die Kluft zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Auch ein anderer Faktor, auf den das RKI verweist, liefert letztlich keine befriedigende Erklärung: Ein Blick auf die Bevölkerungsstruktur legt eigentlich nahe, dass in Mecklenburg-Vorpommern mit seinem wesentlich älteren Bevölkerungsdurchschnitt mehr Menschen sterben müssten. Das stimmt zwar für die ebenfalls ältere Bevölkerung in Sachsen. Aber die Menschen in Bayern sind laut Statistischem Bundesamt im Schnitt mehr als drei Jahre jünger als im Nordosten.

Ein Grund könnte die Qualität der ärztlichen Versorgung sein. Zwar sollte die im reichen Bayern eigentlich im Schnitt eher besser sein als im ärmeren Nordosten der Republik. Doch das Divi-Intensivregister weist eine andere Zahl auf: Der prozentuale Anteil an freien Intensivbetten ist in Schleswig-Holstein oder auch Nordrhein-Westfalen deutlich höher als etwa in Bayern. Das könnte auf den Grad der Belastung des medizinischen Personals hinweisen, das nach Angaben des Berliner Charité-Vorstandsvorsitzenden Heyo Kroemer wegen der sehr aufwendigen Pflege der Corona-Intensivpatienten an der Grenze steht. Ein Intensivmediziner, der namentlich nicht genannt werden möchte, verweist zudem darauf, dass die Überlebenschance für Covid-Patienten in Klinken mit viel Erfahrungen deutlich größer sei als in ländlichen Krankenhäusern mit nur wenigen coronainfizierten Intensivpatienten.

TÖDLICHE INFEKTIONEN VOR ALLEM IN PFLEGEHEIMEN

Der möglicherweise entscheidende Grund dürfte nach Ansicht des RKI aber in den Alten- und Pflegeheimen zu suchen sein. In einigen Bundesländern gebe es dort sehr viel mehr Corona-Ausbrüche als in anderen, erläuterte Rexroth. Offenbar funktioniert der Schutz gerade der gefährdetsten Gruppen von Menschen in einigen Häusern nicht - auch in Bayern gab es immer wieder Ausbrüche. Das RKI verweist darauf, dass man bereits im April ein Hygiene- und Schutzkonzept für Heime vorgelegt und im November überarbeitet habe. Nur müsse es eben mit den empfohlenen Strategien von Tests und gutem Mundschutz auch umgesetzt werden, hatte RKI-Präsident Wieler angemahnt.

Als positives Modell werden Landkreis und Stadt Tübingen genannt. Dort sterben wesentlich weniger Covid-Patienten, weil es eine umfassende Testmöglichkeit für Personal und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen gibt. Die Stadt Tübingen bietet Senioren zudem besondere Zeiten zum Einkaufen und Taxis statt Bussen als Transportmöglichkeit an, um das Infektionsrisiko zu reduzieren.

Eigentlich sollte der Einsatz von Schnelltests in ganz Deutschland das Risiko mindern. Aber zum einen haben nicht alle Landesregierungen genügend Tests bestellt. Zum anderen hängt es immer vom einzelnen Heim ab, ob es angebotene Tests überhaupt einsetzen möchte - was personalintensiv ist. Ein Überblick ist schwierig, in welchem Bundesland dies wo lokal wie gehandhabt wird. Die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, Malu Dreyer und Manuela Schwesig, forderten deshalb am Freitag, dass solche Tests künftig bundesweit für das Personal und Gäste verbindlich vorgeschrieben werden sollten - was auch die regionalen Unterschiede bei den Corona-Toten etwas zusammenschrumpfen lassen könnte.