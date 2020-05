EU-Kommission will Reisebeschränkungen langsam lockern

FILE PHOTO: European Union flags fly outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, February 19, 2020. Picture taken February 19, 2020 REUTERS/Yves Herman/File Photo

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission bereitet in der Coronavirus-Krise Lockerungen der geltenden Reisebeschränkungen vor.

In Dokumenten der Kommission, die Reuters am Mittwoch einsehen konnte, werden Richtlinien genannt, wie Kunden trotz der Pandemie wieder in Hotels übernachten, in Restaurants essen und Strände nutzen könnten. Auch Besuche von Verwandten und Partnern, die in anderen EU-Staaten leben, sollen wieder möglich werden. Die Beschränkungen von Einreisen in die 26 Länder des sogenannten Schengen-Raums in Europa sollen nach dem Willen der EU-Kommission noch um einen Monat verlängert werden - und damit bis zum 15. Juni gelten.