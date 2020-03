Flughäfen schicken Nicht-EU-Bürger gleich auf die Rückreise

Closed gates are pictured at the airport, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Frankfurt, Germany, March 17, 2020. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Mit dem Einreisestopp der Europäischen Union weist die Bundespolizei Reisende aus dem Nicht-EU-Ausland an den Flughäfen ab.

Die Zahl der Ankommenden, die mit dem nächsten Flug wieder umkehren müssten, halte sich aber in Grenzen, erklärten Sprecher der Bundespolizei an den Flughäfen Frankfurt und München. Die einschlägige Verfügung sei unmittelbar nach der Bekanntgabe des Beschlusses am Dienstagabend eingegangen. “Es kamen noch Leute an, aber in sehr überschaubarem Ausmaß”, sagte der Sprecher am Flughafen München. Es sei nur eine niedrige zweistellige Zahl an Reisenden gewesen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung schon im Flugzeug nach München saßen. In Frankfurt zählte die Bundespolizei bis zum Morgen etwas mehr als hundert Passagiere, denen die Einreise verweigert werden musste, sagte der dort zuständige Bundespolizei-Sprecher. Es sei zu erwarten, dass heute oder morgen keine Nicht-EU-Bürger mehr ankämen, weil die Airlines in den Abflughäfen die Menschen ohne Einreiseberechtigung nicht mehr mitnähmen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten am Dienstagabend einen Einreisestopp für 30 Tage verhängt. Bürger, die keinen Pass eines EU-Landes haben, aber Aufenthaltsberechtigung und Wohnsitz in der EU, sind davon ausgenommen. Sie dürfen nach Deutschland einreisen oder in Deutschland umsteigen, um in ihr EU-Heimatland zu kommen.