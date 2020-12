Frankreich verlängert Virus-Maßnahmen - Ausgangssperre zu Silvester

French Prime Minister Jean Castex and French Health Minister Olivier Veran attend a news conference on the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Paris, France December 10, 2020. Thomas Samson/Pool via REUTERS

Paris (Reuters) - Angesichts weiter hoher Corona-Zahlen sollen in Frankreich einige Beschränkungen länger gelten als zunächst angekündigt.

Zwar werde der Lockdown weiter am 15. Dezember durch eine Ausgangssperre ersetzt, kündigt Ministerpräsident Jean Castex am Donnerstag an. Allerdings werde es Silvester doch keine Ausnahme geben und die Sperre solle ab 20.00 Uhr gelten - eine Stunde früher als geplant. Zudem werde die Schließung von Museen, Kinos und Theatern um drei Wochen verlängert. Innenminister Gerald Darmanin zufolge soll die Ausgangssperre an Heiligabend nicht gelten. Die Regierung in Paris hatte die Zahl von etwa 5000 Neuinfektionen pro Tag als Zielmarke angepeilt. Sie lag Reuters-Daten zufolge jedoch zuletzt im Schnitt über 11.300.