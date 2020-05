Europa-Abgeordneter der CDU für Ende der Corona-Grenzkontrollen

Belgian police officers control a driver near the Three-Country Point between Belgium, Germany and the Netherlands, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in La Calamine, Belgium, April 4, 2020. REUTERS/Yves Herman

Berlin (Reuters) - Der deutsche Europa-Abgeordnete Daniel Caspary fordert ein Ende der scharfen Grenzkontrollen, die zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt worden waren.

Anfangs sei es durchaus sinnvoll gewesen, ein Hochinfektionsgebiet wie das französische Elsass von Baden abzutrennen, wo es nur wenige Ansteckungen gegeben habe, sagte der CDU-Politiker aus dem grenznahen Karlsruhe dem Deutschlandfunk. Inzwischen aber seien sowohl die Infektionszahlen als auch die Gegenmaßnahmen der europäischen Staaten vergleichbar. “Ich bin skeptisch, ob wir nicht zu viele Lockerungen in Deutschland im Moment angehen, aber der Sinn dieser Grenzkontrollen, der erschließt sich mir heute nicht mehr.” Caspary ist Vorsitzender der deutschen CDU/CSU-Gruppe im Europa-Parlament.

“Wir erleben zum Beispiel die Krankenpflegerin aus dem nahen Elsass, die in Karlsruhe im Krankenhaus die Kranken pflegt, die muss teilweise Riesenumwege in Kauf nehmen, weil die Grenzen nicht alle geöffnet sind, sondern immer noch nur einige ausgewählte Punkte”, kritisierte Caspary. Zudem seien die Übergänge zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet, so dass die Krankenschwester je nach Schicht noch größere Umwege fahren müsse. Dann könne es passieren, dass sie so spät über die Grenze komme, dass im Elsass die Läden bereits geschlossen seien. In Deutschland aber dürfe sie nicht in den Supermarkt. “Selbst Grenzpendler wie diese Krankenpflegerin, die darf zwar im Krankenhaus in Karlsruhe die Menschen pflegen, aber darf dann nicht in Deutschland einkaufen, damit sie zumindest ein Abendessen heimbringen kann.”

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak plädierte für ein einheitliches Vorgehen in Europa. “Wir haben eine unterschiedliche Situation an den deutschen Grenzen”, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). “Wenn ich beispielsweise an die deutsch-polnische Grenze denke, dann wäre es mir wichtig, dass zum Beispiel auch medizinisches Personal aus Polen zur Arbeit nach Deutschland kommen kann.”

Die europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf, die Grenzen wieder zu öffnen. “In einem vereinten Europa sind geschlossene Grenzen keine Lösung gegen ein globales Virus, sondern Teil des Problems. Die Menschen in den Grenzregionen leiden an diesem willkürlichen Flickenteppich an Kontrollen und Schließungen”, sagte sie dem RND.

Seehofer hatte am Donnerstag gesagt, er wolle an den Grenzkontrollen zunächst wie geplant bis zum 15. Mai festhalten. In der kommenden Woche werde man darüber sprechen, wie es danach weitergehe.