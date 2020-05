Griechen eilen nach Lockerung zu Friseuren und in Blumenläden

George Chrisohoidis wearing a protective mask gives hair treatment to his customer at Hairplayers hair salon on the first day of easing of a nationwide lockdown against the spread of coronavirus disease (COVID-19), in Thessaloniki, Greece, May 4, 2020. REUTERS/Murad Sezer

Athen (Reuters) - Nach sechs Wochen erheblicher Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus haben in Griechenland am Montag wieder Buchläden und Blumenhändler geöffnet.

Wochenlang durften die Menschen ihre Wohnungen nur verlassen, um Lebensmittel und Medikamente einzukaufen oder um Sport zu treiben. Jetzt eilen die Griechen zum Friseur und in Elektrogeschäfte, vor denen sich lange Schlangen bilden. Auch der Autoverkehr in der Hauptstadt Athen und in anderen großen Städten schwillt wieder an. Seit den frühen Morgenstunden kontrolliert die Polizei, ob die Menschen in Bussen und U-Bahnen wie vorgeschrieben Schutzmasken tragen und ob in den Geschäften der verordnete Mindestabstand eingehalten wird.

In Griechenland, wo rund elf Millionen Menschen leben, wurden bislang 2626 Fälle der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 registriert. 144 Menschen starben infolge einer Ansteckung. Das sind weit weniger als in vielen anderen europäischen Ländern.

Seit Mitte März durften die Griechen nur dann ihre Wohnungen verlassen, wenn sie einen triftigen Grund dafür hatten. Blumen und Bücher zu kaufen oder ein Besuch beim Optiker und Friseur gehörten dazu nicht. Schulen, Restaurants und Bars sollen später im Mai wieder öffnen dürfen. Die Hotels dürfen am 1. Juni den Betrieb wieder aufnehmen. Der Tourismus ist in dem Land, das sich gerade erst von der Schuldenkrise erholte, eine wichtige Säule der Wirtschaft. Doch in diesem Jahr wird die Epidemie voraussichtlich verheerende Auswirkungen auf die Umsätze der Branche haben.