Prinz Charles positiv auf das Coronavirus getestet

FILE PHOTO: Britain's Prince Charles looks on during a visit to the London Transport Museum, in London, Britain March 4, 2020. Victoria Jones/Pool via REUTERS/File Photo

London (Reuters) - Das Coronavirus hat nun auch das britische Königshaus erreicht.

Prinz Charles wurde positiv getestet, wie das Büro des 71-jährigen Thronfolgers am Mittwoch mitteilte. “Er hat leichte Symptome, ist ansonsten aber in guter Verfassung.” Er arbeite seit einigen Tagen von zu Hause aus. Seine Frau Camilla sei ebenfalls getestet worden, sei aber nicht infiziert. Das Ehepaar befinde sich in Quarantäne in seinem schottischen Domizil. Wie sich Prinz Charles infiziert habe, sei aufgrund seiner Vielzahl an öffentlichen Auftritten nicht nachvollziehbar.

Ein Insider des Königshauses sagte, der 13. März gelte als der früheste Termin für eine Ansteckung. Der Prinz von Wales sei letzten Montag getestet worden und habe das Ergebnis am Dienstag erhalten. Er habe sowohl mit seiner Mutter, Queen Elizabeth, als auch mit seinen Kindern gesprochen. Der Buckingham Palace teilte mit, die 93-Jährige sei bei guter Gesundheit. “Die Königin hat den Prinzen von Wales zuletzt kurz nach einer Ordensverleihung am Morgen des 12. März gesehen und befolgt alle angemessenen Ratschläge in Bezug auf ihr Wohlergehen.” Die Queen verließ London am 19. März und hält sich seitdem zusammen mit ihrem 98-jährigen Ehemann Philip in Windsor Castle auf.

In Großbritannien ist die Zahl der Infizierten und Toten deutlich gestiegen. Bis Dienstagnachmittag wurden 8077 Infektionsfälle bestätigt, nachdem es am Tag zuvor noch 6650 waren. Binnen eines Tages starben 87 Menschen an dem Virus. Damit lag die Gesamtzahl der Todesopfer bei 422.