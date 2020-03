Zahl der Virus-Infektionen in Deutschland fast verdreifacht

Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v SC Freiburg - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - February 29, 2020 General view of a disinfectant dispenser inside the stadium due to the recent coronavirus outbreak REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Das Coronavirus breitet sich in Deutschland sich immer weiter aus und hat inzwischen auch Berlin erreicht.

In der Hauptstadt gibt es einen ersten Patienten. Dabei handelt es sich um einen jungen Mann aus dem Bezirk Mitte. Er hat sich nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Sonntag in einer Rettungsstelle gemeldet und wird jetzt isoliert behandelt. In ganz Deutschland hat sich die Zahl der Infektionen über das Wochenende fast verdreifacht: Bis Montagvormittag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 150 Ansteckungsfälle, am Freitag waren es noch 53. Am stärksten legte die Zahl der Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen zu, wo 86 Infizierte gemeldet wurden.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte dem Rundfunksender SWR, an bestimmten Stellen werde der Alltag hierzulande zwar “eingeschränkt werden müssen”. Er fügte hinzu: “Aber es besteht kein Anlass, davon auszugehen, dass die Lebensmittel knapp werden.” Vielerorts kam es trotzdem zu Hamsterkäufen. In zahlreichen Supermärkten waren Konserven, Nudeln, H-Milch, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel ausverkauft. In vielen Ländern wurden Großveranstaltungen abgesagt und Reiseeinschränkungen ausgesprochen. Die Schweizer Regierung etwa hatte bereits am Freitag alle Großveranstaltungen ab 1000 Personen verboten, für Frankreich gilt das für Veranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen. In Paris blieb das weltberühmte Museum Louvre am Montag zunächst geschlossen.

EZB STEHT BEREIT

In China ging die Zahl der neuen Krankheitsfälle unterdessen deutlich zurück. Die Volksrepublik meldete 202 Neuinfektionen, das ist der niedrigste Stand seit dem 22. Januar. Außerhalb der Provinz Hubei, wo das Virus seinen Ursprung in der Provinzhauptstadt Wuhan hat, gab es nur sechs neue Fälle. Insgesamt kletterte die Gesamtzahl der Infizierten auf 80.026. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 2912. In den USA wurden am Wochenende die ersten zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Virus-Epidemie gemeldet, dabei handelt es sich zwei Männer aus dem Bundesstaat Washington.

Weltweit nehmen auch die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus zu. Zwar hat die Epidemie der deutschen Industrie im Februar noch keinen größeren Schaden zugefügt. Der Einkaufsmanagerindex stieg sogar überraschend stark um 2,7 auf 48,0 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Gleichwohl besteht die Furcht, dass in Europa Lieferverzögerungen durch das Virus in den nächsten Monaten die Produktion bremsen könnten. Die EZB steht aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bereit, nötigenfalls die Konjunktur zu unterstützen. In Australien plant die Notenbank Insidern zufolge eine Notfall-Telefonkonferenz.