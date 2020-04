Deutschland in Virus-Krise auf dem Weg der Besserung

- von Markus Wacket und Inti Landauro und Angelo Amante

The empty Brandenburg Gate is pictured during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Berlin, Germany, March 25, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin/Mailand/Madrid (Reuters) - Knapp zwei Wochen nach den Kontaktsperren bekommt Deutschland das Corona-Virus langsam in den Griff.

Das rasante Wachstum der Infektionen sei gestoppt, gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bekannt. Die Einschränkungen wirkten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. “Darum hoffen wir, dass es in den nächsten Tagen auch gelingt”, die Epidemie zurückzudrängen. Gesundheitsminister Jens Spahn sprach von einem Trend zum Abflachen der Infektionskurve. Wie Wieler verlangte er aber, die Kontaktsperren zu befolgen: “Die Krise ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf.” Großbritannien, Italien und Spanien sind dagegen noch weit entfernt von einer Entspannung. Letztere melden nach den USA die meisten Infizierten. Mit 14.000 Toten steht Italien an der Spitze. Weltweit verschärfte sich der Kampf um Masken und Schutzkleidung.

Nach Angaben des RKI stieg die Zahl der Infizierten in Deutschland um gut 6000 auf rund 80.000. Ein Infizierter stecke nun aber nur noch einen Menschen an, die Ansteckungsrate sei damit auf eins gesunken. “Das scheint sich zu stabilisieren”, sagte Wieler. 24.000 Menschen sind genesen, aber mittlerweile auch über 1000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Zahl werde weiter zunehmen, gleiches gelte für die Sterberate im Verhältnis zur Infiziertenzahl, sagte Wieler. Er äußerte Zweifel daran, ob die Krankenhaus-Kapazitäten trotz mehr Betten und einer Eindämmung des Virus in den nächsten Wochen ausreichten. Die Kontaktsperren sind von der Regierung bis mindestens zum 19. April beschlossen und gelten damit auch über Ostern.

Eine Gruppe Wissenschaftler um Ifo-Präsident Clemens Fuest sowie Martin Lohse, den Präsidenten der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, plädierten für die Zeit danach für eine allmähliche Lockerung. Priorität müssten dabei Beschränkungen haben, die hohe wirtschaftliche Kosten verursachen oder zu starken sozialen und gesundheitlichen Belastungen führen. Regionen mit niedrigen Infektionsraten und freien Kapazitäten im Gesundheitssystem könnten beim allmählichen Neubeginn vorangehen. Beginnen sollten Sektoren mit niedriger Ansteckungsgefahr - etwa hochautomatisierte Fabriken sowie Bereiche mit weniger gefährdeten Personen, etwa in Schulen und Hochschulen.

BRITEN, FRANZOSEN, ITALIENER UND SPANIER IM GRIFF DES VIRUS

Andere große europäische Länder sind von solchen Szenarien noch weit entfernt: In Großbritannien stieg die Zahl der Virus-Toten binnen eines Tages rasant um 684 auf 3605. Königin Elizabeth wird sich am Sonntag mit einer Rede an das Volk wenden. Der Höhepunkt der Krise könnte nach Einschätzung der Regierung am Ostersonntag erreicht sein. Es sei sehr gut möglich, dass es dann den steilsten Anstieg bei den Zahlen der Virus-Toten gebe, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock dem Sender Sky. Nach weniger als zwei Wochen Bauzeit öffnete ein Not-Lazarett in einem Londoner Kongresszentrum. Das Nightingale-Hospital soll anfangs bis zu 500, später dann bis zu 4000 Patienten aufnehmen können.

Auch in Frankreich steigt die Totenzahl deutlich, nachdem nun auch Altersheime erfasst werden. Insgesamt wurden 5387 gemeldet. Davon nach vorläufiger Zählung 884 in Altersheimen. Krankenhäuser verzeichneten einen Anstieg in einem Tag von 4032 auf 4503 Tote.

ITALIEN PRÜFT LÄNGERE SPERREN - SPANIEN ENTSCHEIDET BALD

In Spanien stieg die Zahl der Virus-Toten binnen eines Tages um mehr als 900. Bislang sind 11.000 Menschen infolge einer Ansteckung gestorben. In Italien wurden bis Donnerstag rund 14.000 Todesfälle gemeldet - die meisten weltweit. Um der Ausbreitung des Virus Herr zu werden, wird die Ausgangssperre vermutlich ausgedehnt. Erst diese Woche waren die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis 13. April verlängert worden. Nun ist bereits im Gespräch, dass sie noch länger bleiben. “Unglücklicherweise werden sie das”, sagte der Chef der Zivilschutzbehörde, Angelo Borrelli, in einem Interview des öffentlich-rechtlichen Hörfunksenders RAI. “Ich glaube nicht, dass diese Situation bis zum 1. Mai vorüber sein wird.”

Die europäischen Länder, aber zunehmend auch die USA ringen daher um die knappe medizinische Schutzkleidung. Die EU-Kommission verzichtete auf Bitten der EU-Staaten und Großbritanniens vorübergehend auf Zollbestimmungen und Mehrwertsteuer für importierte Medizingüter. Auch in Deutschland ist die Ausrüstung knapp: Der Verband der Arzneimittel-Importeure (VAD) warnte: “Es ist davon auszugehen, dass die Knappheiten mit zunehmender Dauer der Krise und in Abhängigkeit der von den Staaten ergriffenen Maßnahmen noch deutlich an Bedeutung gewinnen werden”, sagte VAD-Vorstand Jörg Geller. Dies liege an Handelsbeschränkungen und an Exportverboten.

Gesundheitsminister Spahn sagte, die Kliniken hätten kaum noch die Möglichkeit, sich eigenständig zu versorgen. Der Bund habe daher die Beschaffung übernommen und verteile die Ware an die Bundesländer, die sie dann weiterreichten. Eine Lehre aus der Krise sei jetzt schon, dass die Produktion solcher Waren in Deutschland wieder aufgebaut werden müsse.