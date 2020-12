Impfkommission empfiehlt - Über 80-Jährige zuerst immunisieren

FILE PHOTO: Vials labelled "COVID-19 Coronavirus Vaccine" are placed on dry ice in this illustration taken, December 5, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Berlin (Reuters) - Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, über 80-Jährige, Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus zu immunisieren.

Das geht aus der Empfehlung hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag zur Anhörung verschickt hat. Die prioritär zu impfenden Gruppen umfassen nach Angaben des RKI mehr als 8,6 Millionen Menschen. Die Stiko legt Empfehlungen vor, die nun Eingang in eine Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministerium finden sollen. Das RKI erbittet wegen der Eilbedürftigkeit eine Antwort der Verbände bis zum 10. Dezember.

In einer zweiten Prioritätengruppe sollen dann die 75- bis 80-Jährigen sowie etwa Bewohner von Demenzeinrichtungen geimpft werden. Zudem zählt zu diesen zweiten Gruppen auch Personal in stationären oder ambulanten Dienst in Einrichtungen für Demenzkranke oder geistig Behinderte. Auch bei ihnen gilt das Risiko als “hoch”. Ihre Zahl wir auf mehr als 6,7 Millionen Personen geschätzt. In eine dritte Gruppe sortiert die Stiko mehr als 5,5 Millionen Menschen ein, die etwa zwischen 70 und 75 Jahre alt sind, schwere Vorerkrankungen oder Kontakt mit Schwangeren haben. Dazu gehört auch das allgemeine Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst.

Danach sollen Personen mit weniger gravierenden Vorerkrankungen, die Altergruppe zwischen 65 und 70 Jahren, Lehrer, Erzieher sowie mit prekären Arbeitsverhältnissen zum Zuge kommen. Hier wird die Gruppe auf 6,5 Millionen geschätzt.

Eine fünfte Prioritäten-Gruppen umfasst dann etwa Beschäftigte im Einzelhandel, Polizisten, Feuerwehrleute oder andere Angehörige im Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur des Staates, sowie Personen zwischen 60 und 65 Jahren. Zu dieser Gruppe gehört auch “Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen”.

Erst danach soll die große Masse der Bevölkerung von rund 45 Millionen Personen geimpft werden, bei denen das Risiko als am niedrigsten angesehen wird. Dies betrifft die Personen unter 60 Jahren, die nicht zu einer der oben genannten Gruppen gehören. In dem Papier wird betont, dass die Stiko mit einer guten Akzeptanz dieser Priorisierung rechnet. Als Problem wird in dem Papier aber genannt, dass es einen Teil des medizinischen Personals gebe, das sich nicht impfen lassen wolle.

Das Impftempo wird maßgeblich davon bestimmt, welche Mengen die Hersteller wann zur Verfügung stellen. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte mit einem Impfbeginn um die Jahreswende gerechnet. Entscheidend für die Geschwindigkeit es Impfens sind aber auch, ob es ausreichende Kapazitäten in den Impfzentren und an mobilen Teams gibt. Zudem ist offen, wie hoch der Anteil der Menschen sein wird, die die freiwillige und kostenlose Impfung ablehnen.