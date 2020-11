Möglicher Erfolg bei Corona-Impfstoff lässt Börsen jubeln

Ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, durante sessão do Parlamento do país em Berlim 06/11/2020 REUTERS/Axel Schmidt

Frankfurt (Reuters) - Positive Daten bei der entscheidenden Studie zu einem Corona-Impfstoff haben für Freudensprünge an den Finanzmärkten gesorgt.

Die Nachricht, wonach das Mittel der Mainzer BioNTech und ihres US-Partners Pfizer das Risiko einer Corona-Infektion um 90 Prozent verringert, beflügelte am Montag die Aktienmärkte weltweit. “Das ist die Erfolgsmeldung, auf die die Börsen sehnsüchtig gewartet haben”, sagte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. BionTech will in der kommenden Woche einen Antrag auf Notfallzulassung in den USA einreichen, wenn genügend Daten zur Sicherheit des Mittels vorliegen. “Das ist die erste Evidenz, dass Covid-19 durch einen Impfstoff beim Menschen verhindert werden kann”, sagte BioNTech-Chef Ugur Sahin zu Reuters.

An den Börsen führte das zu Hoffnungen, dass die Pandemie überwunden werden kann. “Das erste Mal ist nun Licht am Ende des Tunnels sichtbar”, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Der Dax schnellte um 4,9 Prozent nach oben auf 13.095 Punkte - das ist der größte Kurssprung seit Mai. Der EuroStoxx50 schaffte sogar ein Plus von 6,4 Prozent auf 3409,76 Punkte. Die US-Börsen markierten Bestwerte, auch der MSCI-Weltindex stieg auf ein Rekordhoch. Fast alle Indizes konnten ihre Tageshöchststände aber nicht halten. So lag der Dow-Jones-Index im Verlauf zwar mit 29.508 Punkten rund 4,3 Prozent im Plus, im frühen Handel war er aber bis auf über 29.900 Stellen gestiegen.

“Die Nachricht zu dem Pfizer-Impfstoff bringt uns einen Schritt näher zu einem normalen Leben”, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus Avatrade. Ein Impfstoff gilt als Hoffnungsträger, um die Corona-Pandemie zu überwinden, die bislang weltweit mehr als eine Million Menschen das Leben gekostet, die Wirtschaft zum Einbruch gebracht und das Leben von Milliarden Menschen auf den Kopf gestellt hat. “Gesundheitsexperten werden uns daran erinnern, dass noch ein weiter Weg mit vielen Herausforderungen vor uns liegt”, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. “Aber es herrscht enormer Optimismus heute - Licht am Ende des Tunnels. Hoffen wir bloß, dass uns die Impf-Verweigerer keinen Strich durch die Rechnung machen.”

Auch der Sieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl in den USA sorgte für gute Stimmung am Markt. “Für Anleger bedeutet Joe Biden weniger Unsicherheit, weniger außenpolitische Turbulenzen und die Rücknahme einiger sinnloser Gesetze”, sagte AvaTrade-Experte Aslam. Außerdem trauten sie dem als Brückenbauer bekannten ehemaligen US-Vizepräsidenten zu, einen Kompromiss im Streit um das ersehnte neue zusätzliche Hilfspaket zur Abfederung der Coronavirus-Krise auszuhandeln.

Anleger kehrten als sicher geltenden Papieren den Rücken. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg um 0,15 Prozentpunkte auf minus 0,496 Prozent, die der zehnjährigen US-Papiere auf 0,975 Prozent von 0,798 Prozent vor der Nachricht. Die Zinskurve in den USA ist inzwischen so steil wie seit März nicht mehr - ein Anzeichen für Optimismus, dass die weltweit führende Volkswirtschaft sich aus der durch die Pandemie ausgelösten Rezession befreien kann. Gold verbilligte sich um gut fünf Prozent auf 1852,53 Dollar.

LUFTFAHRT-AKTIEN STEUERN AUF IHREN BESTEN TAG ZU

Groß war die Erleichterung über die Impfstoff-Daten bei den Tourismuswerten: Der Branchenindex legte mehr als sieben Prozent zu und schaffte damit den größten Sprung seit April. Aktien der Lufthansa verteuerten sich um ein Fünftel, die der British-Airways-Mutter IAG um ein Viertel - für beide war es der bislang beste Handelstag. Die Papiere des Flughafenbetreibers Fraport schafften mit einem Plus von einem Drittel einen Rekord-Tagesgewinn. Die Reisebranche ist von der Pandemie massiv beeinträchtigt, der Flugverkehr ist zeitweise fast ganz zum Erliegen gekommen. Die Hoffnung, dass mit einem Impfstoff Auslandsreisen wieder möglich sind, trieb auch den Ölpreis. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um bis zu 10,2 Prozent auf 43,48 Dollar, leichtes US-Öl kostete 11,3 Prozent mehr.

Die Aussicht auf Konzerte und andere Großveranstaltungen ließ die Papiere des Veranstalters und Ticketvermarkters CTS Eventim um knapp ein Viertel nach oben schnellen. In den USA schafften die Papiere des Kinobetreibers AMC im ein Kursplus von zwei Drittel. “Was wir an den Börsen jetzt sehen, sind umfangreiche Umschichtungen raus aus Tech-Aktien und rein in Aktien der Old Economy und Value-Aktien”, sagte CMC-Experte Stanzl. Abwärts ging es für Aktien, die von Corona-Einschränkungen profitieren. Die Papiere des Lieferdienstes Delivery Hero gaben 5,8 Prozent nach, die des Kochboxen-Anbieters Hellofresh 5,2 Prozent, die der Versandapotheke Shop Apotheke fast 19 Prozent.