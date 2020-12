Pannen bei ersten Corona-Impfungen in Deutschland

FILE PHOTO: Empty bottles of Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine are pictured in Bad Windsheim, Germany December 27, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Lichtenfels (Reuters) - In Bayern und Mecklenburg-Vorpommern ist es zum Start der großangelegten Impfungen gegen das Coronavirus zu Pannen gekommen.

In der Hansestadt Stralsund bekamen acht Mitarbeiter eines Pflegeheims irrtümlich die fünffache Dosis des BioNTech-Impfstoffs gespritzt, wie der Landkreis Vorpommern-Rügen am Montag einräumte. In sieben Landkreisen in Oberfranken werden die ersten rund 1000 Dosen erst gar nicht verwendet, nachdem die Transportbox zeitweise nicht ausreichend gekühlt wurde. Obwohl der Mainzer Impfstoff-Entwickler Biontech keine Bedenken gegen die Verwendung geäußert hatte, sei “nach reiflicher Überlegung” entschieden worden, die Charge zunächst nicht zu verimpfen, sagte der Lichtenfelser Landrat Christian Meißner im Interview mit Reuters TV. “Und zwar einfach deswegen, um das Vertrauen der Bevölkerung in die ganze Impfkampagne nicht zu gefährden.”

Am Wochenende waren die ersten gut 150.000 Impfdosen auf die 16 Bundesländer verteilt worden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bereits gewarnt, dass es zum Auftakt “an der einen oder anderen Stelle ruckeln” könne. Am Montag folgten weitere Chargen, bis zum Donnerstag sollten 1,3 Millionen Dosen bereitgestellt werden. Jedem Geimpften sollen zwei Einheiten im Abstand von drei Wochen gespritzt werden.

In einem Pflegeheim in Stralsund haben acht Mitarbeiter im Alter von 38 bis 54 Jahren die fünffache Dosis erhalten. Jedes der tiefgekühlten Fläschchen, in denen das Serum ausgeliefert wird, enthält Impfstoff für fünf Spritzen. Landrat Stefan Kerth sprach von “individuellen Fehlern”. Vier der acht Betroffenen stünden unter stationäre Beobachtung in einem Krankenhaus. Sie zeigten Symptome ähnlich einer Grippe. BioNTech sehe aber keine Gefahr: Bereits in der ersten Phase der Impfstoff-Studie seien größere Dosen getestet worden - ohne schwerwiegende Folgen.

In Oberfranken gingen sieben Landkreise auf Nummer sicher. Dort waren am Sonntag Impfdosen in einer haushaltsüblichen Kühlbox angekommen, in der die Temperatur mit bis zu 14 Grad Celsius zeitweise über den maximal erlaubten acht Grad gelegen habe, sagte ein Sprecher des Landkreises Lichtenfels. Deshalb hätten Zweifel bestanden, ob die Kühlkette eingehalten wurde, sagte Landrat Meißner, der auch Vorsitzender des Bezirksverbands Oberfranken des Bayerischen Landkreistags ist. Nun soll der Impfstoff zurückgeholt und nochmals geprüft werden. Bei einem positiven Ergebnis werde er “schnellstmöglich” verwendet. Der BioNTech-Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden, hält aber nach Unternehmensangaben fünf Tage bei plus zwei bis acht Grad aus.

BioNTech, die den ersten in Europa zugelassenen Corona-Impfstoff zusammen mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt hat, hatte den Impfstoff trotz der Temperaturabweichungen für unbedenklich erklärt. Das Unternehmen ist nur für den Transport zu den Verteilzentren verantwortlich, die für Bayern in München und Erlangen angesiedelt sind. Dort übernehmen die Bundesländer und Landkreise die Verteilung.