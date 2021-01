Braun wirbt für mehr Impfbereitschaft - Nötig für Rückkehr zur Normalität

German Chancellery's Chief of Staff Helge Braun adjusts his face mask before the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, October 28, 2020. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Kanzleramtschef Helge Braun hat für eine größere Impfbereitschaft in Deutschland geworben.

“Diese Impfung ist in ihren Risiken weit hinter den Risiken der Infektion selbst”, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in einem TV-Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters angesichts von Berichten über eine verbreitete Impfskepsis. Alle Impfstoffe würden in der EU ordentlich zugelassen und nicht durch Notverfahren. “Wir haben beim Thema Sicherheit der Impfstoffe keine Abstriche gemacht”, fügte er hinzu. Man könne den Präparaten vertrauen. Die Impfungen seien “absolut sinnvoll”. Sie schützten nicht nur die Personen selbst, sondern seien auch ein wichtiger Beitrag, “dass wir als Gesellschaft wieder zur Normalität zurückkehren können”, sagte Braun.

Dass sich Politiker wie in anderen Ländern zuerst impfen lassen sollten, lehnte der Kanzleramtchef ab. Angesichts der anfänglichen Knappheit des Impfstoffes sei es richtig, zunächst die Ältesten und das Pflegepersonal zu impfen. Es gebe aber das klare Bekenntnis der Kanzlerin und vieler Minister, sich impfen zu lassen. Er selbst rechnet mit einer Impfung Ende des zweiten Quartals, wenn alle Impfstoffe zugelassen seien. Die Corona-Impfungen sind in Deutschland freiwillig.