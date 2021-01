Japan verhängt Notstand über Tokio - Virus wieder verstärkt in Asien

Japan's Prime Minister Yoshihide Suga speaks during a news conference at the prime minister's official residence in Tokyo, Japan January 7, 2021. Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Tokio/Shanghai (Reuters) - Wegen rasant gestiegener Coronainfektionen hat Japan den Notstand über die Hauptstadt Tokio und drei benachbarte Provinzen verhängt.

Dieser gelte zunächst für einen Monat, erklärte Ministerpräsident Yoshihide Suga am Freitag in Tokio. Rund 150.000 Bars und Restaurants müssen um 20.00 Uhr schließen, Versammlungen und Veranstaltungen etwa in Sportstadien dürfen maximal 5000 Teilnehmer haben. Gesundheitsexperten hatten im Vorfeld Zweifel geäußert, ob dies ausreicht. Die Regierung versucht, angesichts der bereits auf dieses Jahr verschobenen olympischen Spiele im Land harte Einschnitte zu vermeiden.

Japan war wie andere asiatische Länder vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen. Zuletzt hatten die täglichen Infektionen mit über 6000 jedoch einen neuen Rekord erreicht. Auch in Südkorea und China steckten sich wieder mehr Menschen an. In der Provinz Hebei rund um Peking erreichten die Fälle den höchsten Stand seit fünf Monaten. Die Behörden verhängten daraufhin umfangreiche Reise-Einschränkungen. So wurde laut lokalen Medien der Bahnhof abgesperrt. Zudem wurden Massentests gestartet. Unklar war, ob die zunehmenden Infektionen mit ansteckenderen Varianten des Virus im Zusammenhang stehen. Eine in Südafrika zunächst entdeckte Variante wurde auch in China nachgewiesen.