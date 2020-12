Japanische Regierung entscheidet über riesiges Konjunkturpaket

Business buildings are pictured in Tokyo, Japan, December 7 , 2020. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tokio (Reuters) - Die japanische Regierung wird voraussichtlich ein neues Corona-Konjunkturpaket über umgerechnet mehr als eine halbe Billion Euro schnüren.

Eine Entscheidung darüber werden wohl schon am Dienstag fallen, berichtete das Fernsehsender NHK am Montag. Das Paket soll rund 73 Billionen Yen (etwa 578 Milliarden Euro) groß sein. Ministerpräsident Yoshihide Suga hatte ein neues Hilfsprogramm mit dem Ziel angekündigt, die nach den USA und China drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder in Schwung zu bringen. Es zielt zudem auf den Erhalt von Arbeitsplätzen ab. Vorgesehen sind auch Milliardenausgaben für den Klimaschutz.

Der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge wird die japanische Wirtschaft in diesem Jahr wegen der Pandemie um 5,3 Prozent einbrechen. Für 2021 wird ein Wachstum von 2,3 Prozent erwartet, für 2022 von 1,5 Prozent. Banken-Volkswirte gehen davon aus, dass es Jahre dauern könnte, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird.