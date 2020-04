Britischer Premier Johnson auf die Intensivstation verlegt

A police officer is seen in the St Thomas' Hospital after British Prime Minister Boris Johnson was moved to intensive care after his coronavirus (COVID-19) symptoms worsened and has asked Foreign Secretary Dominic Raab to deputise. London, Britain, April 6, 2020. REUTERS/Henry Nicholls

London (Reuters) - Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson ist wegen einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes auf eine Intensivstation verlegt worden.

Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass der 55-Jährige beatmet werden müsse, teilte Johnsons Büro am Montagabend mit. Johnson sei derzeit aber bei Bewusstsein. Er habe Außenminister Dominic Raab gebeten, ihn wo nötig zu vertreten.

Johnson hatte Ende März als erster Regierungschef eines führenden Landes seine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus öffentlich gemacht. Seine Symptome bezeichnete er damals als leicht. Er begab sich in einer Wohnung neben seiner offiziellen Residenz in der Downing Street in Selbstisolation. Am Freitag teilte er mit, auch nach einer Woche weiter in häuslicher Quarantäne zu bleiben, da er immer noch erhöhte Temperaturwerte habe. Am Sonntagabend wurde er dann wegen anhaltend hartnäckiger Symptome für weitere Tests ins Krankenhaus eingewiesen.

Am Montag hatte es zunächst geheißen, Johnson sei nach einer beschwerdefreien Nacht bei guter Laune. Doch im Laufe des Nachmittags habe sich sein Zustand verschlechtert und er sei auf Anraten seiner Ärzte am Abend auf die Intensivstation des St.Thomas-Krankenhauses in London verlegt worden, teilte ein Sprecher des Premiers mit. Das Pfund gab anschließend zum Dollar und zum Euro nach.

TRUMP: JOHNSON GIBT NICHT AUF

Spitzenpolitiker aus aller Welt wünschten Johnson gute Besserung. US-Präsident Donald Trump sagte, es mache ihn traurig, dass Johnson auf die Intensivstation verlegt worden sei. “Die Amerikaner beten, dass er sich erholt.” Johnson sei ein “wirklich guter Freund”. Er sei stark, resolut, und gebe nicht auf.

Johnson ist das Gesicht der Brexit-Kampagne. Im Dezember führte er seine konservative Partei zu einem klaren Wahlsieg, Ende Januar schied Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Wegen seines Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie ist Johnson allerdings in die Kritik geraten. Anders als viele andere europäische Regierungschefs ging er den Kampf gegen das Virus zunächst deutlich zurückhaltender an. Erst nachdem Experten davor warnten, dass bis zu 250.000 Menschen alleine in Großbritannien sterben könnten, schwenkte er auf einen strikteren Kurs zur Eindämmung des Virus um und riet dazu, zu Hause zu bleiben. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden sind in Großbritannien bislang 5373 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben.

Raab sagte, die britische Regierung werde sicherstellen, dass Johnsons Pläne zur Bekämpfung des Coronavirus umgesetzt würden. “Die Geschäfte der Regierung werden fortgesetzt.” Johnson befinde sich in “sicheren Händen”, sagte der 46-Jährige vor Journalisten.