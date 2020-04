KfW erwartet Lawine an Hilfsanträgen - Verlust im Quartal

Frankfurt (Reuters) - Die staatliche Förderbank KfW stellt sich auf eine stark steigende Nachfrage nach Corona-Hilfskrediten ein.

The logo of KfW Bank is pictured at the bank's headquarters in Frankfurt, Germany, May 6, 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

KfW-Chef Günther Bräunig hält ein Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro für realistisch, wie er am Donnerstag sagte. Auch 100 Milliarden Euro seien nicht auszuschließen. Ab kommender Woche werden die Darlehen, bei denen der Staat den Großteil des Ausfallrisikos trägt, ausbezahlt. Bei der KfW selbst reißt die Corona-Krise schon jetzt tiefe Löcher in die Bilanz: Für das erste Quartal erwartet der Vorstand einen Verlust von bis zu fast einer Milliarde Euro.

“Ab Montag wird nochmal eine größere Lawine losgehen”, sagte KfW-Vorständin Ingrid Hengster. Aus Gesprächen mit Hausbanken lasse sich schließen, dass einige Anfragen für Corona-Kredite in der Pipeline seien. Die IT der KfW bereite ihr dabei keinerlei Kopfschmerzen. “Wir sind so gut aufgestellt und auch unsere Bankpartner, dass wir mehrere Tausend Anträge am Tag gut verarbeiten können.” Ab Mai werde die Nachfrage wohl abflachen. Bislang liegen der KfW gut 2400 Anträge im Gesamtvolumen von 9,8 Milliarden Euro vor.

Rund 90 Prozent der Anträge werden laut Hengster auf ein Kreditvolumen von bis zu drei Millionen Euro entfallen. Um die Abwicklung dieser Anfragen zu beschleunigen, verlässt sich die Förderbank hier ausschließlich auf die Bonitätsprüfung der Hausbanken. Bräunig versprach, dass diese Darlehen innerhalb von maximal drei Tagen nach Antragsstellung ausbezahlt würden. Auch Anfragen für größere Kredite würden zügig bearbeitet. Hier ist eine intensivere Prüfung durch die Hausbanken und die KfW nötig.

BANKEN SOLLTEN “SKIN IN THE GAME” HABEN

Die Bundesregierung versprach den Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, Hilfen in unbegrenzter Höhe. Sie steht bei einem Ausfall des KfW-Sonderkredits für bis zu 90 Prozent des Betrags gerade. Eine 100-prozentige Haftungsübernahme sieht Bräunig skeptisch. Das Ausfallrisiko für den Staat würde steigen. “Das muss man einfach wissen, und dann muss man das politisch entscheiden”, sagte der KfW-Chef. “Es macht schon etwas aus , ob die Bank selbst ‘skin in the game’ hat oder nicht.” Allerdings sei man derzeit in einer ganz neuen Situation, die nicht mit der Vergangenheit vergleichbar sei.

Die Kritik von Unternehmen, sie bekämen keine KfW-Kredite, hält Bräunig für unbegründet. Zufriedene Firmen gingen selten an die Öffentlichkeit. “Es besteht eben auch eine Erwartungshaltung bei den Unternehmen, dass sie Zuschüsse bekommen und keine Kredite. Und daran macht sich auch der Unmut fest.” Unternehmen bekämen die Kredite nur, wenn sie vor der Corona-Krise gesund gewesen seien. Die Schwierigkeit sei die Fortführungsprognose. Hausbanken sollten prüfen, ob das Unternehmen in der Lage sei, einen wirtschaftlichen Stillstand von drei Monaten zu überbrücken. Selbst wenn Umsätze für sechs Monate ausfielen, sollte die Firma in der Lage sein, den KfW-Kredit nach maximal fünf Jahren zurückzuzahlen.

“WIR LERNEN IN DIESER KRISE JEDEN TAG NEUES”

Die KfW vergibt als Förderbank normalerweise Darlehen an Hausbauer, Firmengründer oder Mittelständler. Auch im Ausland finanziert sie Projekte. Die Gelder dafür beschafft sie sich an den internationalen Kapitalmärkten, indem sie Anleihen begibt. Selbst das höhere Fördervolumen durch die Corona-Kredite sei unproblematisch bei der Refinanzierung, sagte Bräunig. Die KfW sei hier gut gerüstet.

Allerdings muss sie im ersten Quartal Verluste verkraften, nachdem sie 2019 einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro erzielte. Von Januar bis März sei nach vorläufigen Zahlen ein Verlust von 600 Millionen bis 950 Millionen Euro entstanden. Grund dafür ist eine höhere Risikovorsorge für bestehende Kredite in Ländern und für Projekte, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Außerdem hätten Firmenbeteiligungen neu bewertet werden müssen, weil es an den internationalen Kapitalmärkten in den vergangenen Wochen starke Schwankungen gegeben habe.