Außenminister Maas muss in Corona-Quarantäne

German Minister of Foreign Affairs Heiko Maas speaks to media during the foreign affairs ministers council in Brussels, Belgium September 21, 2020. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Außenminister Heiko Maas hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Das Auswärtige Amt teilte am Mittwoch mit, dass einer seiner Personenschützer mit dem Virus infiziert sei.

Deshalb muss Maas auch seine geplante Reise nach Jordanien absagen. Ein erster Corona-Test bei dem Minister am Mittwoch sei negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin mit. Das Auswärtige Amt prüfe nun in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, ob und inwieweit weitere Personen betroffen sein könnten und welche Maßnahmen dann zu treffen seien. Die Länge der Quarantäne von Maas blieb vorerst unklar.

Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte sich bereits einmal in Quarantäne befunden, weil sie Kontakt mit einem infizierten Arzt gehabt hatte. Diese dauerte 14 Tage, drei Tests waren negativ. Am Dienstag hatte sich EU-Ratspräsident Charles Michel in Quarantäne begeben müssen, weshalb der EU-Gipfel um eine Woche auf den 1. und 2. Oktober verschoben wurde. In Jordanien hatte sich Maas mit seinen Kollegen aus Frankreich, Ägypten und Jordanien treffen wollen, um über die Nahost-Politik zu sprechen. Nun werde geprüft, ob eine Videoschalte möglich sei, hieß es in Berlin.