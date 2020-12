Paket-Boten können in Bayern Geschenke auch am Sonntag zustellen

A Deutche Post sign stands in front of the Bonn Post Tower, the headquarters of German postal and logistics group Deutsche Post DHL, in Bonn, Germany March 11, 2015. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

München/Düsseldorf (Reuters) - Bayern will angesichts des Lockdowns die Auslieferung von Paketen am vierten Adventssonntag (20. Dezember) bis zur Haustür erlauben.

Dann solle eine “Auslieferung von Paketen bis zum Endkunden” ermöglicht werden, teilte die Staatsregierung nach einer Kabinettssitzung mit. Die Geschäfte abseits des Lebensmittelhandels sollen bundesweit ab Mittwoch schließen, damit dürften weitere Verbraucher ihre Geschenke im Internet bestellen.

Der Bundesverband Paket & Expresslogistik erwartet seinem Vorsitzenden Marten Bosselmann zufolge, dass die “ohnehin schon sehr hohen Paketmengen in den Tagen vor Heiligabend durch den Lockdown weiter zunehmen werden”. Den Vorstoß Bayerns begrüße der Verband, eine temporäre Sonntagszustellung könne dabei helfen, die Paket-Flut durch eine Entzerrung in der Zustellung zu bewältigen. Die Gewerkschaft Verdi kritisierte dagegen die Initiative. Es sei falsch, den Beschäftigten der Paketbranche in Tagen der absoluten Spitzenbelastung den freien Sonntag zu nehmen, erklärte sie. Paketzusteller seien “keine Maschinen”. Der Zusteller DPD will einem Sprecher zufolge nicht am vierten Advent Pakete zu den Verbrauchern bringen. “Unsere Zusteller brauchen einen Tag Ruhe”, sagte ein Sprecher.

Der Marktführer Deutsche Post hatte vor den neuen Lockdown-Beschlüssen angekündigt, er erwarte an Spitzentagen vor Weihnachten über elf Millionen Sendungen gegenüber durchschnittlich 5,2 Millionen Paketen an gewöhnlichen Tagen.