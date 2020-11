Mnuchin lässt gewisse Corona-Hilfen gegen den Willen der Fed auslaufen

FILE PHOTO: Steven T. Mnuchin, Secretary, Department of the Treasury during the Senate's Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs hearing examining the quarterly CARES Act report to Congress, in Washington, DC, U.S., September 24, 2020. Toni L. Sandys/Pool via REUTERS

(Reuters) - US-Finanzminister Steven Mnuchin hat entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt.

Die im Frühjahr über das Cares-Gesetz geschaffenen Maßnahmen würden nun am 31. Dezember auslaufen, schrieb Mnuchin am Donnerstag in einem Brief an Fed-Chef Jerome Powell. Die Zentralbank solle Mittel im Umfang von 455 Milliarden Dollar an den Kongress zurückgeben. Von der Fed kam umgehend Protest. Es wäre besser, wenn die Gelder weiter zur Absicherung der noch angegriffenen Konjunktur eingesetzt werden würden, hieß es in einer E-Mail. Auch die US-Handelskammer kritisierte den Schritt.

Mnuchins Ankündigung lastete auf den Finanzmärkten, S&P-500-Futures gaben in der Nacht zunächst nach. Zuvor hatte die Hoffnung auf ein neues Hilfsprogramm des US-Kongresses der Wall Street noch Auftrieb gegeben. Experten sprachen in ersten Reaktionen von einer Lücke, die sich nun bis zum Amtsantritt des designierten demokratischen Präsidenten Joe Biden am 20. Januar auftun werde. “Die Märkte werden für etwa drei Wochen im Januar ohne den Rückhalt agieren, den sie seit dem Frühling hatten”, sagte Michael Feroli von JPMorgan.

Die Fed hatte sich in den vergangenen Tagen für eine Fortsetzung der Programme ausgesprochen. Zwar werden diese nicht umfangreich genutzt. Allerdings schreibt die Fed ihnen einen beruhigenden Effekt auf die Finanzmärkte und Investoren zu: Unternehmen, Non-Profits und örtliche Behörden wüssten, dass sie im Falle eines Falles Staatshilfe erhalten könnten. Den Konjunkturdaten zufolge schwächelt die wirtschaftliche Erholung in den USA vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen.