Amerikaner gewinnt Goldene Klopapierrolle

(Reuters) - Und die Goldene Klopapierrolle geht an - Michael Wardian.

Nach 63 Stunden und 422 Kilometern ist der Amerikaner der letzte verbliebene Ausdauersportler im weltweiten Marathon-Wettbewerb “Quarantine Backyard Ultra”. Platz zwei belegt der Tscheche Radek Brunner.

Weil wegen der Coronavirus-Pandemie allerorten die Sportveranstaltungen abgesagt oder verschoben sind, organisierte die Online-Trainingsfirma Personal Peak kurzerhand den internationalen Quarantäne-Hinterhof-Wettkampf. Die Herausforderung: jede Stunde 6,7 Kilometer zurücklegen, drinnen auf dem Laufband oder draußen auf einem Parcours. Der Sieger: wer als letzter übrig ist. Der Preis: das derzeit begehrteste Produkt der Welt - in Gold.

Mehr als 2500 Läufer aus 50 Ländern gingen am 4. April an den Start. Sie waren per Videokonferenz-App Zoom stets miteinander verbunden und wurden stündlich per Summer zum Wettkampf gerufen. Einer nach dem anderen gab auf. Zum Schluss lieferten sich Wardian und Brunner einen harten Zweikampf. Während der Amerikaner im Freien lief, nutzte der Tscheche in den letzten 15 Stunden das Laufband. Doch in der 63. Runde ging Wardian in Führung. Brunner konnte sein Gerät nicht mehr starten, als der Summer ertönte.

“Radek hat mich über alles hinausgebracht, was wir beide in der Vergangenheit geleistet haben”, lobte der 45-jährige Wardian in einem auf Facebook verbreiteten Video seinen Gegner. “Es war eine wirkliche Ehre und ein Privileg, Teil von etwas zu sein, das jede Vorstellung sprengt.”