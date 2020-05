Merkel stärkt der WHO im Streit mit USA den Rücken

German Chancellor Angela Merkel attends a session at the lower house of German parliament, Bundestag, on the coronavirus disease (COVID-19) in Berlin, Germany, May 13, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Weltgesundheitsorganisation im Streit mit den USA demonstrativ den Rücken gestärkt.

“Die WHO ist die legitimierte globale Institution, bei der die Fäden zusammenlaufen”, sagte Merkel am Montag in einer Videobotschaft für die Weltgesundheitskonferenz mit Blick auf die Corona-Krise. Sicher sei es wichtig, dass immer wieder geprüft werde, wie die Abläufe in der WHO weiter verbessern könnten, fügte sie in Anspielung auf die Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Organisation hinzu. Zudem müsse man für eine “nachhaltiges Finanzierungssystem” sorgen. “Am dringendsten aber ist jetzt natürlich, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen”, sagte Merkel. Deutschland war deshalb vergangene Woche zusammen mit der WHO und der EU Co-Gastgeber einer internationalen Geberkonferenz für die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffes. Die USA hatten daran nicht teilgenommen.

Trump war am Wochenende etwas von seiner Drohung zurückgerudert, die Zahlungen an die WHO völlig einzustellen. Er sprach davon, dass die USA zehn Prozent der ursprünglich zugesagten Zahlungen überweisen könnten. Damit würde man mit den Zahlungen Chinas gleichziehen. Trump wirft der WHO eine zu große Nähe zu China vor und dem Land selbst, dass es verantwortlich für den weltweiten Ausbruch der Coronavirus-Pandemie sei.