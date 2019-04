WTO senkt Wachstumsprognose für Welthandel - "Viel Unsicherheit"

FILE PHOTO: The World Trade Organization (WTO) headquarters are pictured in Geneva, Switzerland, July 26, 2018. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Genf (Reuters) - Der globale Warenaustausch wird laut WTO von internationalen Handelskonflikten ausgebremst.

Das Wachstum werde 2019 wohl auf 2,6 Prozent nachlassen, sagte die Welthandelsorganisation (WTO) am Dienstag in Genf voraus. Bislang war sie von 3,7 Prozent ausgegangen, nachdem es 2018 noch zu 3,0 Prozent gereicht hatte. 2020 könnte es einen Anstieg um 3,0 Prozent geben. “Angesichts der enormen Handelsspannungen sollte sich niemand über diesen Ausblick wundern”, sagte WTO-Generaldirektor Roberto Azevedo. “Der Handel kann seine Rolle als Wachstumstreiber nicht voll ausspielen, solange wir ein so hohes Maß an Unsicherheit haben.”

Als aktuell größtes Risiko gilt der Handelskonflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten USA und China, die sich mit Strafzöllen überzogen haben. Noch mehr Schaden können der WTO zufolge die von den USA angedrohten Importzölle auf Autos anrichten. “Der Austausch zwischen den USA und China macht etwa drei Prozent des Welthandels aus”, sagte Chefvolkswirt Robert Koopman. “Der globale Automobilhandel macht aber etwa acht Prozent des Welthandels aus. Man kann sich also vorstellen, dass die Folgen der Auto-Zölle größer sein werden.”

DEUTSCHE EXPORTEURE RECHNEN MIT PLUS VON 3 PROZENT

Während Washington und Peking derzeit über eine Beilegung ihres Streits verhandeln, könnte US-Präsident Donald Trump im späteren Jahresverlauf Autozölle gegen die Europäische Union ankündigen. Sollten die ohnehin schon großen Spannungen dadurch noch zunehmen, könnte der Welthandel in diesem Jahr auch nur um 1,3 Prozent wachsen, warnte die WTO deshalb. Zu den Risiken gehöre auch ein ungeordneter EU-Abschied Großbritanniens. Umgekehrt könnte bei einer Lösung der Konflikte ein größeres Plus von bis zu 4,0 Prozent herausspringen.

Die deutschen Exporteure rechnen ungeachtet der zahlreichen Risiken in diesem Jahr mit einem Umsatzrekord. Die Ausfuhren dürften um bis zu drei Prozent auf die Bestmarke von 1,357 Billionen Euro zulegen, sagte der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) kürzlich voraus. Auch 2018 hatte es ein Plus in dieser Größenordnung gegeben.