Russland bietet sich als Vermittler zwischen Zypern und Türkei an

Moskau (Reuters) - Russland hat sich als Vermittler zwischen Zypern und der Türkei angeboten, deren Beziehung durch den Gasstreit im Mittelmeer zusätzlich belastet werden.

Seine Regierung sei bereit, einen Dialog zu fördern, “der pragmatisch auf gegenseitigen Interessen beruht, sowie bei der Suche nach Entscheidungen zu helfen, die fair sind und auf dem Völkerrecht basieren”, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag bei einem Treffen mit Präsident Nikos Anastasiades in Nikosia.

Zypern wird von Griechenland unterstützt, das im Streit mit der Türkei über Ansprüche auf Seegebiete im östlichen Mittelmeer liegt. Dort werden Öl- und Gasvorkommen vermutet. Die Regierung in Ankara spricht zudem Zypern das Recht ab, in den Gewässern um die Insel nach Erdgas zu suchen. Der Streit spielt sich vor dem Hintergrund der jahrzehntealten Teilung der Insel und der Bevölkerung in griechische und türkische Zyprer ab. Die Türkei hält den Norden seit 1974 besetzt.