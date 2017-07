Merkel wirbt angesichts von Brexit für Europa

German Chancellor Angela Merkel arrives at the EU summit in Brussels, Belgium, June 22, 2017.

Zingst (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel hat für einen verstärkten Kampf für ein vereintes Europa geworben.

In den vergangenen Monaten sei klargeworden, dass Europa mehr als nur Bürokratie und wirtschaftliche Regelungen bedeute, sagte die CDU-Vorsitzende am Samstag auf einer CDU-Veranstaltung im Ferienort Zingst an der Ostsee. "Bei vielen Menschen - auch bei mir - hat sich etwas verändert, als wir gesehen haben, die Briten wollen austreten, als wir Sorgen hatten, wie geht die Wahl in Frankreich aus, wie geht die Wahl in den Niederlanden aus", betonte Merkel. Es lohne sich, für Europa zu kämpfen und dies nicht nur den Europaabgeordneten zu überlassen. Sie wolle zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron neue Impulse geben. Zugleich nahm Merkel die Mitgliedstaaten für Probleme in der EU in Mithaftung. Man könne die Bürokratie in der EU kritisieren. Aber vieles hätten die Regierungen selbst angestoßen.

Merkel warb auch dafür, in der EU voranzuschreiten. Dies sei auch im deutschen Interesse. "Wenn Europa stärker sein wird, dann wird auch Deutschland stärker", sagte Merkel. Sie hatte in den vergangenen Tagen mehrfach die Bereitschaft auch für eine Reform der Euro-Zone, für einen eigenen Euro-Zonen-Haushalt, einem EU-Finanzminister und einem Europäischen Währungsfonds betont. Erste Schritte wollen Deutschland und Frankreich nach der Bundestagswahl einleiten.