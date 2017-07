MÄRKTE 1-Rekordschluss an Wall Street verhilft Tokioter Börse ins Plus

Tokio, 26. Jul (Reuters) - Nach Rekordgewinnen an der Wall Street haben am Mittwoch auch die Tokioter Börsen zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendierte im Mittagshandel 0,52 Prozent fester bei 20.058 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,33 Prozent auf 1622 Zähler. Der Dollar zeigte sich im fernöstlichen Handel kaum verändert. Die Anleger richteten ihr Augenmerk auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend. Es wurde zwar nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, aber mit Hinweisen auf einen Abbau der massenweise angehäuften Staatsanleihen.

Zu den größten Gewinnern in Tokio gehörten die Aktien des Autobauers Mitsubishi. Sie legten knapp sechs Prozent zu, nachdem der Konzern am Vortag einen Gewinnsprung für das abgelaufenen Quartal präsentiert hatte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle.

In New York waren der breiter gefasste S&P 500 sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq mit Rekordständen aus dem Handel gegangen.

Der Euro präsentierte sich 0,1 Prozent schwächer bei 1,1638 Dollar. Am Dienstag hatt er noch ein Zwei-Jahres-Hoch von 1,1712 Dollar erreicht. Der Dollar kostete 111,87 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9522 Franken je Dollar und 1,1092 Franken je Euro gehandelt. (Büro Tokio; geschrieben von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236)