FrankfurtÜbernahmespekulationen haben Anleger des britischen Energieversorgers Centrica am Freitag umgetrieben. Die Titel sprangen um bis zu 5,5 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 213 Pence in die Höhe und gehörten zu den Top-Favoriten im Londoner Auswahlindex "Footsie". Händler führten das Kursplus auf einen Bericht des Internetblogs WallStreetWires zurück. Dort hatte es geheißen, ein Konsortium an ausländischen Investoren, womöglich aus Kanada, Kuwait oder Singapur, sei an dem Rivalen der deutschen Energiekonzerne E.ON>EONGn.DE> und RWE interessiert.